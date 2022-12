Dacia Jogger Hybrid 140: Dacia's eerste hybride

Dit is de Dacia Jogger 140 Hybrid, de eerste hybride Dacia. Daarnaast is het ook nog eens niet alleen de krachtigste Jogger, maar ook de enige versie van die praktische stationwagon met een automatische versnellingsbak.

De Dacia Jogger is ondanks zijn met cross-elementen overladen uiterlijk een broodnuchtere stationwagon in de subcompacte klasse. Tegenwoordig een echt zeldzaam soort auto dus. De Jogger is momenteel te krijgen met een 110 pk sterke 1.0 TCe én met een 1.o TCe van 100 pk die naast benzine ook lpg lust. Beide krachtbronnen zijn altijd aan een handgeschakelde vijfbak geknoopt. Binnenkort komt de Dacia Jogger op de markt als Hybrid. Dat is de eerste hybride Dacia ooit!

De Dacia Jogger Hybrid 140 krijgt een van Renault-modellen bekende hybride aandrijflijn. Het gaat om de aandrijflijn die je ook in Renault Clio Hybrid 140 vindt. Een bijzonder stukje techniek dus, die hybride aandrijflijn is vrij bijzonder van opzet. Zo krijgt ook de Dacia Jogger Hybrid een atmosferische 1.6 van 90 pk, een 50 pk sterke elektromotor en een krachtige starter-generator, een mechanische vierbak en twee elektronische versnellingen. Het gecombineerd vermogen bedraagt 140 pk en volgens Dacia bedraagt de totale actieradius een bepaald niet verkeerde 900 kilometer.

In het interieur herken je de Jogger Hybrid 140 aan zijn automaathendel, die vind je immers in geen enkele andere Jogger. Maar er is nog een opvallend herkenningspunt. De Dacia Jogger Hybrid 140 is - in ieder geval vooralsnog - de enige Jogger met een 7-inch digitaal instrumentarium. Een elektronische handrem is standaard, hetzelfde geldt voor een flinke opbergbak in de middentunnel.

Wat de Dacia Jogger Hybrid 140 in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. De Jogger - waarvan dit jaar al 1.109 stuks zijn verkocht - heeft een vanafprijs van €21.150. Voor dat bedrag heeft de Roemeen de 100 pk sterke 1.0 TCe Bi-Fuel onder de kap en is hij uitgevoerd als Essential. De Jogger met 1.0 TCe van 110 pk kost €23.550 maar is dan uitgevoerd als Expression. Ook de Jogger Hybrid 140 is verkrijgbaar als vijf- en als zevenzitter.