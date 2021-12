Dacia Jogger blijft onder de 20.000 euro

Met de Dacia Jogger hopen de Roemenen menig gezin weer voor een schappelijke prijs fatsoenlijk van A naar B te brengen. Nu weten we hoe schappelijk die prijs precies is.

De Dacia Jogger blijft net onder de €20.000-grens steken met zijn vanafprijs. Voor minstens €19.150 kun je 'm gaan rijden. In dat geval heb je de Jogger met de 100 pk sterke TCe 100 Bi-Fuel in de neus, een 1.0 vierpitter die behalve op benzine ook op lpg kan rijden. Wie deze als zevenzitter wil rijden, moet €1.000 bijleggen. Heb je liever een iets krachtigere motor die enkel benzine lust? Dan kun je kiezen voor de 110 pk sterke TCe 110. Die moet minstens €19.650 in het laatje brengen, of €20.650 voor de zevenzitter. In alle gevallen gaat het schakelen met een handgeschakelde zesbak. Op een later moment voegt Dacia ook nog een hybride Jogger toe aan het aanbod met de techniek van de Renault Clio E-Tech.

Dacia onderscheidt drie verschillende uitrustingniveau's bij de Jogger, te weten: Essential, Comfort en Extreme Limited Edition. Bij de standaarduitvoering, Essential, heeft de Jogger geen airconditioning, cruisecontrol, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch verstelbare buitenspiegels en 8-inch infotainmentscherm. Dat alles komt pas om de hoek kijken bij de Comfort, die €1.900 meer kost. Ook krijg je de Jogger dan op 16-inch stalen 'designwielen' in plaats van de standaard stalen wielen, heeft-ie modulaire dakdragers, in carrosseriekleur gespoten portiergrepen, is de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en is het stuurwiel met leer bekleed. De nog eens €1.000 duurdere Extreme voegt aan de Comfort nog automatische airconditioning, 16-inch lichtmetalen wielen, een two-tone dashboard, buitenspiegelkappen in hoogglans zwart en een smartphonehouder toe.

Standaard heeft de Jogger veiligheidsvoorzieningen zoals Active Emergency Braking, gordijnairbags voor en achter en airbags voor bestuurder en bijrijder. Bij Comfort krijg je er onder meer parkeersensoren achter bij en bij de Extreme ook een achteruitrijcamera. Wie meer wil, is aangewezen op drie pakketten. Zo is er voor de Comfort als uitbreiding het €495 kostende 'Pack Assist' met rijhulpsystemen zoals een dodehoeksensor, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera. Ook is er het even dure 'Pack Easy', dat onder meer een elektronische handrem, een sleutelkaart en een hoogte verstelbare bijrijdersstoel toevoegt aan de Comfort-uitrusting. Tenslotte heb je het voor de Extreme bestemde 'Pack Extreme', waarmee je de Extreme-uitrusting kunt uitbreiden met de elektronische handrem, middelhoge middenconsole, dodehoeksensor, parkeersensoren voor en achter en een in hoogte verstelbare passagiersstoel. Dat pakket kost €595.

Bestellen van de Dacia Jogger kan per direct en vanaf eind maart 2022 staat de Jogger bij de Nederlandse dealers.

Prijslijst Dacia Jogger