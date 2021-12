Dacia Jogger - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Dacia Jogger TCe 100 Bi-Fuel Essential 5-zits - €19.150

Welnu, om te beginnen geen zevenzitter. Dacia splitst het gamma van de Jogger op in vijfzitters en zevenzitters en zet laatstgenoemde dus niet als losse optie, maar als uitvoering in de markt. Dat wil gelukkig niet zeggen dat je geen ‘knakenversie’ met zeven stoelen kan krijgen, want dat kan gelukkig wel. Met €20.150 is de zevenzits Jogger Essential precies €1.000 duurder dan zijn vijfzits broertje.

Buiten de derde zitrij zijn er dan vervolgens geen verschillen, al biedt de zevenzitter ook na het verwijderen van de achterste bank een handjevol liters minder bagageruimte. Die versie komt tot maximaal 1.807 liter, de vijfzitter tot 1.819. Met de bank omhoog gaat er trouwens een zeer indrukwekkende 708 liter in ‘onze’ vijfzitter.

Net als bij de Dacia Sandero, waarop deze auto is gebaseerd, is de goedkoopste variant ook het voordeligst in gebruik. Dat komt door de 100 pk sterke Bi-Fuel-motor, die behalve benzine ook lpg (autogas) lust. Het mooie is dat dit geen centimeter laadruimte kost, dus tel uit je winst. Aan de buitenzijde van de Jogger valt op dat de auto standaard over mistlampen voor beschikt, daar waar een Sandero ze moet ontberen. Je hebt er in de praktijk eigenlijk niets aan, maar het staat wel zo compleet. Ook fijn: led-koplampen zijn tegenwoordig zelfs bij Dacia gewoon standaard. Dat geldt ook voor dakrails, al krijgt de basis-Jogger niet de handige modulaire exemplaren met ingebouwde dakdragers mee. Ook keurig: zelfs de simpelste Jogger heeft grotendeels meegespoten bumpers en zilverkleurige ‘skidplates’. Toch is een Jogger Essential goed te herkennen, want dit is de enige uitvoering met zwarte buitenspiegelkappen, zwarte handgrepen en zónder een zwart decoratiepaneel onderaan de portieren. Ook de specifieke Essential-wieldoppen zijn uniek, al staat de Comfort ook op stalen wielen.

Airco optioneel

De echte knakenrijder gaat voor een witte Jogger, want alle andere kleuren kosten €595 extra. Dat geld kun je beter besteden aan de tegen meerprijs verkrijgbare airco, die exact hetzelfde kost. Zelfs daarna is een Jogger Essential gevoelig kaler dan een Comfort. Dat begint al bij de bekleding, die uniek is voor deze uitvoering en uiteraard erg eenvoudig. Ook ontbreekt cruisecontrol, gaan alleen de voorste zijruiten elektrisch open en dicht en is er geen scherm. In plaats daarvan kun je net als in de Sandero je telefoon met een speciale app aan de auto koppelen en op het dashboard plaatsen.

Erger is wellicht dat de eenvoudigste Jogger het zonder in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, zonder middenarmsteun en zonder in diepte verstelbaar stuurwiel doet. Dat is bij de Sandero een optiepakketje, maar bij zijn ruime broer vooralsnog niet. Wie toch lekker wil zitten moet uitwijken naar de Jogger Comfort. Die is met €21.050 bijna 2 mille duurder en is dan bovendien standaard uitgerust met airco, cruisecontrol, elektrische achterramen, parkeersensoren, een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android auto, modulaire dakdragers en een mooier aangekleed in- en exterieur. Dat maakt de Jogger Essential wat ons betreft tot een echte showroomlokker, want de Comfort is simpelweg een veel betere deal.