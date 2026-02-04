De Dacia Bigster is nog geen jaar oud, maar nu al heeft Dacia er 100.000 exemplaren van geproduceerd.

In oktober 2024 breidde Dacia zijn modelfamilie eindelijk uit met de Bigster. Ruim drieënhalf jaar eerder stelde Dacia de Bigster Concept al voor. De Bigster wordt sinds begin 2025 geproduceerd en nu al zijn er 100.000 exemplaren van gebouwd in het Roemeense Mioveni.

In Nederland zijn tot op heden 1.815 exemplaren van de Dacia Bigster geleverd. Dat zijn er al bijna twee keer zoveel als van de tussen 2013 en 2020 geleverde Dokker. Een leuk weetje voor bij de koffieautomaat: 1,8 procent van alle gebouwde Bigsters rijdt in Nederland rond.

Onlangs presenteerde Renault een tweede maar ditmaal meer eigen versie van de Duster. Van de Dacia Bigster bestond in de vorm van deze Boreal al een Renault-variant met een aangepaste voor- en achterzijde.

Dacia Bigster kopen?

Net als de Dacia Duster kreeg de Bigster onlangs nieuwe aandrijflijnen. Sindsdien is de instapper een mild-hybride die lpg lust. Die is er vanaf €31.600. Als je liever een mild-hybride Bigster hebt met enkel een benzinetank, dan ben je minimaal €33.500 kwijt.

In het uitgebreide aanbod van tweedehands auto's op AutoWeek.nl inden we maar liefst 143 Dacia's Bigster, al is bijna de helft daarvan een voorraadmodel met nog geen 20 kilometer op de teller.

De voordeligste Dacia Bigster occasions kosten €30.950. In beide gevallen gaat het om een witte 1.8 Hybrid met 155 pk. De een is een Extreme-uitvoering, de ander een Journey.