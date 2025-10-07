Ga naar de inhoud
Dacia Duster van Nissan in aantocht

Nissan Tekton

Nissan Tekton
De Dacia Duster heeft inmiddels al een paar verwante auto's achter zich aan gekregen, maar het is nog niet klaar. Ook Nissan komt met zijn eigen versie.

Er zijn diverse auto's op de markt gekomen die zijn afgeleid van de Dacia Duster. De grote broer Bigster is hier natuurlijk het bekendste voorbeeld en die is elders op de markt gekomen als Renault Boreal. Renault verkoopt ver buiten onze landsgrenzen ook de Duster, die simpelweg Renault Duster heet. Nu is er nog een familielid op komst: de Nissan Tekton.

Dat er een Nissan-versie van de Dacia Duster op komst is, is geen verrassing. Alweer ruim een halfjaar geleden dook die namelijk al eens op. Toen hoorden we alleen nog niet de naam en rekenden we er nog op dat het Nissan Terrano zou worden. Die hier in Nederland ook nog wel bekende naam prijkte namelijk eerder al eens op een Nissan-versie van de Duster. Nu blijkt dat er een nieuwe naam is bedacht: Nissan Tekton. We krijgen ook meteen wat nieuwe teaserplaten te zien.

De Nissan Tekton wordt binnenkort gepresenteerd in India. We verwachten niet dat de Nissan Tekton ook naar Europa komt, al spreekt Dacia India ook over 'exportmarkten'.

Dacia Duster

