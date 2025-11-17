Na de Sandero en Jogger profiteert ook de Dacia Duster van de komst van nieuwe aandrijflijnen. Vrijwel niets blijft bij het oude en voor de prijzen heeft dat interessante gevolgen. De Dacia Duster wordt voornamelijk namelijk iets goedkoper.

In korte tijd is er bij Dacia een boel veranderd. De Spring is vernieuwd, de Sandero, Sandero Stepway en Jogger gefacelift en de Duster en Bigster krijgen nieuwe aandrijflijnen. AutoWeek kan je nu vertellen wat de Dacia Duster met zijn nieuwe motoren moet kosten. Interessant: alle vorige aandrijflijnen zijn vervangen voor nieuwe.

Duster en lpg

De Dacia Duster was er voorheen vanaf €27.250 en is er nu vanaf €27.200. Daarmee is de vanafprijs van de Duster met €50 gezakt, terwijl je voortaan meer vermogen krijgt. De 100 pk sterke 1.0 Eco-G driecilinder maakt namelijk plaats voor een 120 pk sterke 1.2 driepitter. Die heeft altijd een handgeschakelde zesbak. De genoemde vanafprijs is voor de Essential-uitvoering. De Duster met deze aandrijflijn is er ook als Expression en als Extreme.

Mild-hybride Dacia Duster

Net als voorheen is er de Dacia Duster er ook weer met een mild-hybride aandrijflijn. Dat is opnieuw een 1.2 driecilinder, maar vanaf nu is die machine 140 pk in plaats van 130 pk sterk. 10 pk winst dus. De mild-hybride Dacia Duster Mild-Hybrid 140 is er €30.000. Daarmee is hij slechts €50 duurder dan de vorige variant.

Wie vierwielaandrijving wil, kan net als voorheen voor één aandrijflijn kiezen. Ook die is krachtiger dan voorheen. De Mild-Hybrid 130 4x4-aandrijflijn maakt namelijk plaats voor hardware die Hybrid-G 150 4x4 is gedoopt. Ook dat is een mild-hybride aandrijflijn, maar wel een heel andersoortige. De G in de naam is belangrijk: de Duster met vierwielaandrijving lust voortaan naast benzine namelijk ook lpg. De Mild-Hybrid 130 4x4 die verdwijnt, was een conventionele benzineversie. Net als voorheen heb je weer een zestraps automaat, maar die stuurt ditmaal 150 pk in plaats van 130 pk naar het asfalt. De Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 is er vanaf €35.900. Daarmee is een Duster met vierwielaandrijving minder duur dan voorheen. Voor de verdwenen Duster Mild Hybrid 130 4x4 vroeg de dealer namelijk €37.050.

Hybride Dacia Duster

Meer motorennieuws: de Hybrid 140-aandrijflijn maakt plaats voor de Hybrid 155 geheten vernieuwd versie daarvan. Die lag al in de Bigster en werd onlangs ook in de Jogger gehangen. Die heeft geen 1.6, maar een 1.8 viercilinder benzinemotor. Die 155 pk in plaats van 141 pk sterke hybride aandrijflijn is er nu ook in de Duster. Hij kost minimaal €31.500 en is daarmee goedkoper dan de minder potente versie die hij vervangt.

Prijzen Dacia Duster - november 2025