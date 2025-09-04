Dacia introduceert een nieuw type aandrijflijn in de Duster en in diens grote broer: de Bigster. De Dacia Duster en Bigster zijn er nu ook als vierwielaangedreven hybride met een benzinemotor die ook lpg lust. Bijzonder. Maar er is meer. De Duster krijgt namelijk nog meer nieuwe machines!

Zowel de Dacia Duster als Bigster was er al als hybride en stonden ook al op het menu met een verbrandingsmotor die naast benzine ook lpg lust. In het geval van de Bigster was dat ook nog eens een mild-hybride krachtbron. Nu gaan de Roemenen een stapje verder. Ze combineren een mild-hybride verbrandingsmotor die met lpg en benzine overweg kan nu met vierwielaandrijving.

Genoeg over wat er al was. De nieuwe aandrijflijn heet Hybrid-G 150 4x4 en heeft een 140 pk sterke mild-hybride 1.2 benzinemotor die bijval krijgt van een 31 pk sterke elektromotor op de achteras. De aandrijving van de achterwielen is dus elektrisch en is dus anders dan bij de reeds bestaande 4x4-versies. Het systeemvermogen: 154 pk. De verbrandingsmotor is aan een zestraps automaat met dubbele koppeling geknoopt. De elektromotor is op zijn beurt middels een tweetrapsoverbrenging aan de achteras gekoppeld, al is die verbinding niet permanent. In de eerste versnelling levert de elektromotor een hoog koppel bij lage snelheden, bij hogere snelheden wordt de tweede versnelling gebruikt. De Bigster en Duster met de nieuwe aandrijflijn zijn ook als voorwielaandrijver te rijden. Dat scheelt weer. Ook interessant: de zestraps automaat laat zich onder meer via schakelflippers achter het stuur bedienen. Een primeurtje voor Dacia. De accu is met 0,84 kWh uiteraard relatief klein, al zegt Dacia dat je tot 60 procent van de stadskilometers volledig elektrisch kunt afleggen. Naast een benzinetank zijn er twee lpg-tanks met elk een capaciteit van 50 liter aanwezig. Het totale rijbereik bedraagt dan ook een riante 1.500 kilometer.

Prijzen van de Dacia Duster en Bigster met deze nieuwe aandrijflijn hebben we nog niet. Aan het eind van dit jaar opent Dacia de orderboeken.

Meer Duster

Voor de Dacia Duster is meer nieuws. De Hybrid 140-aandrijflijn wordt vervangen door de van de Bigster bekende Hybrid 155-aandrijflijn. Die heeft een 109 pk sterke viercilinder en twee samen 50 pk sterke elektromotoren en een 1,4 kWh accu. De Hybrid 155 is sterker, maar ook zuiniger dan de Hybrid 140 die hij vervangt. Het gemiddeld verbruik ligt met 4,6 l/100 km 8 procent onder dat van de Hybrid 140.

De Mild-Hybrid 130 wordt op zijn beurt vervangen door de Mild-Hybrid 140. Deze heeft een nieuwe 1.2 driecilinder benzinemotor. De derde en laatste motorische wijziging voor de Duster: de 100 pk sterke Eco-G benzinemotor die naast benzine ook lpg lust, maakt plaats voor de krachtigere Eco-G 120 met - je verwacht het niet - 120 pk. De prijzen van de Duster met deze nieuwe motoren volgen later.

Dacia introduceert verder nieuwe afwerking voor het interieur van de Duster in Journey-uitvoering. Ook zijn er nieuwe lichtmetalen wielen voor de Duster in Extreme-trim.