Dacia Bigster - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Productieversie Bigster Concept

Stoerder, maar nog steeds ‘budget’

Ook als hybride

De naam ‘Bigster’ klinkt misschien als een wat al te gemakkelijke variatie op ‘Duster’, maar wordt toch echt door Dacia zelf gebruikt. De Bigster Concept werd in januari gepresenteerd en oogt in grote lijnen behoorlijk productierijp. Tel daarbij op dat Dacia al heeft aangekondigd binnenkort met een auto in het C-segment te komen en je weet genoeg: die Bigster komt er gewoon. Dat C-segment is door de opkomst van de SUV wat lastiger te definiëren dan enkele jaren geleden, maar reken erop dat de Bigster significant groter wordt dan de Duster. Met een lengte van 4,60 meter is hij al zo’n 28 centimeter langer, maar de Bigster is ook breder en hoger. Net als de nieuwe Sandero, de recentste toevoeging aan het Dacia-gamma, staat de Bigster straks op een vereenvoudigde versie van het modulaire CMF-platform van Renault. De krachtbronnen komen ook gewoon uit Frankrijk, waarbij de nieuwe Sandero bewijst dat de modernste motoren daarbij niet aan de neus van Dacia voorbij hoeven te gaan. De 92 pk TCe 90-driecilinder uit de Duster wordt daarbij wellicht te min bevonden, maar een 130- of 140 pk sterke versie van de bekende 1.3-viercilinder lijkt geknipt voor de Bigster. Dacia krijgt naar verluidt zelfs de beschikking over E-Tech-hybride techniek van Renault, waarmee een (plug-in-) hybride met Dacia-logo ineens tot de mogelijkheden behoort. Dat is goed nieuws voor Nederland, want door een lage CO2-uitstoot en dus dito bpm-bedrag kan zo’n variant hier relatief gunstig in de markt worden gezet. Een elektrische Bigster hoeven we overigens niet te verwachten: Dacia houdt het op dat gebied voorlopig bij de veel kleinere Spring.

Cult

De producten van budgetmerken zijn van nature logischerwijs niet de meest tot de verbeelding sprekende vierwielers, maar dat verandert enigszins als het een SUV betreft. Het eenvoudige, rauwe karakter van zo’n ‘budgetmobiel’ wordt ineens ‘cult’ als het wordt gecombineerd met veel bodemvrijheid en bij voorkeur een eenvoudig vierwielaandrijvingsysteem. De Lada Niva is wat dat betreft wellicht het beste voorbeeld, maar ook de Duster is duidelijk meer ‘sexy’ dan een Sandero of Lodgy. Dat belooft wat voor de Bigster. Behalve groter is de nieuwe Dacia straks namelijk ook een stuk vierkanter dan de Duster, waar hij stoer en krachtig oogt. Opvallend frivool zijn de V-vormige achterlichten, die de Bigster ook in het donker goed herkenbaar moeten maken. De lichtunits accentueren de brede ‘schouders’ van de auto, die ter hoogte van de wielkasten stevig is uitgebouwd. Skidplate-achtige elementen in voor- en achterbumper en een stoere, rechtlijnige combinatie van koplampen en grille maken het plaatje compleet. Tegelijkertijd wil Dacia de budget-benadering niet onder stoelen of banken steken. Grote lappen kunststof blijven dus gewoon zwart en onnodige tierlantijnen schitteren door afwezigheid, al speelt design ontegenzeggelijk een grotere rol dan in de beginperiode van het herboren merk.

Lodgy-vervanger

Met de Sandero heeft Dacia al laten zien dat het met een beperkt budget toch heel aardige interieurs kan maken. De Bigster past in dat beeld, maar dan wel wederom gecombineerd met meer vierkante vormen en strakke lijnen. Opnieuw past de noodgedwongen eenvoud goed in het plaatje, want ook veel duurdere SUV’s krijgen vaak functioneel ogende elementen mee die het stoere karakter moeten onderstrepen. De vierkante koets bewijst binnenin bovendien zijn nut, want die vorm levert veel ruimte op. De komst van een derde zitrij is zelfs waarschijnlijk, zodat de Bigster ook als alternatief voor de huidige zevenzitter van Dacia, de Lodgy, kan dienen. De SUV is ongetwijfeld duurder dan de Lodgy, maar spreekt met zijn krachtige uitstraling tegelijkertijd een nieuwe doelgroep aan. Voor ruimtezoekers met een kleiner budget komt er een nieuwe Logan MCV, die een stuk ruimer wordt dan zijn voorganger. Of de Bigster ook echt wat kan klaarspelen in ruw terrein, valt overigens te bezien. Zeker in een land als Nederland zal het gros van de exemplaren gewoon met voorwielaandrijving en een bescheiden benzinemotor worden besteld, al levert Dacia van de Duster wel degelijk een vierwielaangedreven variant.

Nieuwe huisstijl

De Bigster is waarschijnlijk de auto waarmee Dacia een nieuwe huisstijl lanceert. Het huidige, schildvormige embleem maakt daarbij plaats voor een strakker exemplaar, waarin de hoofdrol is weggelegd voor de ‘D’ en de ‘C’ uit de merknaam. Die wordt in een vergelijkbare stijl volledig uitgeschreven op de achterklep. Wanneer we deze metamorfose mogen verwachten, is nog niet duidelijk. Renault geeft aan dat het voor beide budgettakken, Dacia en Lada, tussen nu en 2025 zeven nieuwe modellen in de planning heeft. De Bigster is onderdeel van dat modeloffensief en volgt waarschijnlijk als tweede model, na de eerdergenoemde Logan MCV. (JL)