Daar kon je op wachten: Abt Audi RS5-R Sportback

Na de introductie van de laatste editie van de Audi RS5 was huistuner Abt er als de kippen bij om een snellere versie te presenteren. Kort daarna volgde de nog snellere RS5-R en nu de RS5 er ook met vijf portieren is, geldt dat natuurlijk ook voor de Abt-versie.

Dit is dan ook de Abt RS5-R Sportback. Dat is wat je krijgt als je de eerdergenoemde RS5-R laat samensmelten met de in maart 2018 gepresenteerde RS5 Sportback. De V6 in het vooronder van deze langgerekte vijfdeurs beschikt dan niet over de 450 pk’s waarmee-ie van huis uit wordt gezegend, maar over liefst 530 pk. Het koppel stijgt van 600 naar 680 Nm.

Behalve de vermogensboost krijgt de Abt-RS5 grotere wielen en een heleboel uit carbon opgetrokken opsmuk. Of de uit vezels opgetrokken diffuser, uitlaateindstukken en ornamentjes op de voorschermen een verbetering zijn, laten we aan jou. Dat de achterzijde van de stoelen uit koolstofvezel is opgetrokken, springt door de bruikbare achterbank in ieder geval meer in het oog dan bij de coupéversie.

Wie zo’n vijfdeurs RS5-R wel ziet zitten moet zélf trouwens ook razendsnel zijn, want Abt bouwt maar 50 exemplaren.