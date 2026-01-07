Een grote Chinese alliantie van automerken komt met een auto waar een paar hoge Porsche-managers ongetwijfeld van beginnen te schuimbekken. De SAIC Z7 lijkt namelijk wel heel erg op een Porsche Taycan.

De tijd dat Chinese autofabrikanten wel heel goed keken naar ontwerpen van auto's die elders in de wereld werden verkocht, ligt inmiddels jaren achter ons. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er er juist steeds vaker naar de voorkeuren en wensen van de Chinese klant wordt gekeken. Hoe dan ook, vandaag hebben we een fonkelnieuw model te pakken dat helaas weer minder origineel is. En die komt niet uit de koker van de minste of geringste.

Wie AutoWeek.nl geregeld bezoekt, heeft vast wel eens de naam Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) voorbij horen komen. HIMA is een uitgebreid samenwerkingsverband tussen techfabrikant Huawei, Seres, Chery, BAIC, JAC en SAIC Motor. Elk van die Chinese autobouwers - die zelf al vaak meerdere merken hebben - verkopen onder HIMA-vlag gezamenlijk ontwikkelde techniek elk middels een eigen nieuw merk. Seres Group heeft AITO, Chery heeft Luxeed en Stelato en Maextro behoren toe aan achtereenvolgens BAIC en JAC. En SAIC Motor dan? Dat voegde onlangs het piepjonge en ietwat verwarrend 'SAIC' geheten automerk aan zijn portfolio toe. Het is dat aan zowel HIMA als SAIC Motor gerelateerde SAIC dat Porsche pissig gaat maken.

SAIC slingert namelijk een schimmige teaserplaat de wereld in van een auto die wel heel sterk doet denken aan de Porsche Taycan. De nieuwkomer heet SAIC Z7 en dat de Chinezen met die auto de Taycan een hak willen zetten, steken ze niet onder stoelen of banken. In begeleidend schrijven noemt SAIC het uiterlijk van de Z7 'vergelijkbaar met dat van een dure Europese sportauto.' De SAIC Z7 heeft in de portieren verzonken handgreper, een lidar-module op het dak en belooft volledig elektrisch aangedreven te zijn. Meer Taycan-overeenkomstigheden? Zijn er. Zo komt er volgens Chinese media ook een Shooting Brake-achtige variant van. Die gaat dus vast sterk lijken op de Taycan Cross/Sport Turismo.