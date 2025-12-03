Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

D66 en CDA samen voorstander van invoeren rekeningrijden

Betalen naar gebruik

3
Rekeningrijden Kilometerheffing
Lars Krijgsman

Gaan we nu wel of niet rekeningrijden? Als het aan D66 en CDA ligt, gaat rekening rijden er in ieder geval komen.

Er wordt al decennia gesproken over het vervangen van de traditionele motorrijtuigenbelasting (mrb) door een vorm van rekeningrijden. Nog altijd betalen we maandelijks of per kwartaal mrb op basis van de combinatie van de brandstofsoort van van de auto en de gewichtsklasse waarin deze valt. Om het meergewicht van elektrische auto's te compenseren, werkt de fiscus momenteel met een tijdelijke tariefkorting. Dat is niet houdbaar en het is complex, zo concludeerde het demissionaire kabinet al medio dit jaar. Daadwerkelijke plannen om rekeningrijden in te voeren, waren er niet. Sterker nog, het plan om een systeem in te voeren waarbij je betaalt per kilometer werd van tafel geveegd. Gaat rekening rijden er straks wel komen? Als het de partijleiders van D66 en CDA ligt wel.

In het zogenoemde startdocument dat Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en informateur Sybrand Buma dinsdag presenteerde, staat dat de formerende partijen groot voorstander zijn voor de invoering van een variant van rekeningrijden. Daarin zou niet alleen per kilometer betaald moeten worden, maar zou je ook extra moeten betalen als je in de spits rijdt. Het invoeren van een vorm van rekening rijden stond ook in de partijprogramma's van D66 en CDA, dus dat het ook in het 'startdocument' opduikt is geen wonder.

Let wel: er is nog geen kabinet en D66 en CDA zien het startdocument dan ook enkel als een 'startpunt' voor onderhandeling met andere partijen.

3 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Tol A24 Blankenburg (ANP)

Vergeten tol te betalen in Nederland? Betalingsherinnering wordt 9 euro!

Nieuws
Dacia Sandero Stepway

Waarom Dacia de eerste drie plekken bezet in Franse restwaarde-ranking

Nieuws
Skoda Elroq

Interesse om elektrisch te gaan rijden afgenomen

Dacia Bigster

Dacia Bigster Hybrid 155 (2025) - Op de rollenbank

Nieuws
Volvo 760

Deze Volvo 760 staat er nog statig bij - In het wild

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.