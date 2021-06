Czinger 21C klaar voor complete gekte

Het Amerikaanse Czinger bestaat pas twee jaar en toonde vorig jaar de 21C als z'n eerstgeborene. Een auto die toen op papier al erg veelbelovend was. Czinger heeft in de aalglad gevormde hypercar namelijk een interessante aandrijflijn zitten. Een tot 11.000 tpm doorbrullende biturbo V8 met een inhoud van slechts 2,88 liter drijft de achterwielen aan en krijgt steun van twee elektromotoren die de voorwielen aandrijven. De elektriciteit is afkomstig van een MGU die aan de V8 is gekoppeld en ook regeneratief remmen wekt de nodige stroom op. Het geheel is goed voor maar liefst 1.250 Amerikaanse pk's (1.267 pk). Als je dan bedenkt dat de 21C slechts 1.240 kilo weegt, weet je dat het geheel garant moet staan voor krankzinnige prestaties.

Dat klopt, want de van nog wat uitbundiger spoilerwerk voorziene productieversie van de 21C is bloedsnel. Van 0 naar 100 km/h ben je 1,9 seconden bezig, van 0 naar 300 km/h duurt 13,8 seconden en in slechts 21,3 seconden speer je zelfs van 0 naar 400 km/h. Houd je het gaspedaal ook daarna nog tegen de grond gedrukt, dan blijft de 21C versnellen tot er 452 km/h op te teller staat. De snelste straatlegale auto ter wereld is-ie daarmee niet, maar de 21C bevindt zich wel in een uiterst select gezelschap.

De scheppers van de 21C stellen dat de extra aerodynamische toevoegingen ten opzichte van het prototype de maximale downforce nog flink opschroeven. Nu spreekt men over 615 kilo neerwaartse druk bij 160 km/h en maar liefst 2.500 kilo bij 320 km/h. De 21C zal dus ongetwijfeld banden vreten, maar daar krijg je dan ook een hoop grip voor terug. Eerder gaf Czinger aan dat het slechts 80 21C's zal gaan bouwen. Een deel daarvan is de versie die we hier zien, maar er zit ook nog een speciaal voor circuitgebruik bestemde lichtere variant in het vat. Die levert ook wat topsnelheid in voor downforce.