Cupra’s jongste heet ‘Tindaya’

Vernoemd naar een vulkaan, bedoeld voor het design

Cupra Tindaya
Jan Lemkes

Ook Cupra neemt nieuws mee naar de IAA in München in september. De auto die daar staat heet ‘Tindaya’ en moet vooral laten zien waar Cupra op designvlak naartoe wil.

De Cupra Tindaya is dus geen productiemodel, maar een concept-car of designstudie. De auto is vernoemd naar een vulkaan op het eiland Vuerteventura, dus ook voor veel Nederlanders zal deze naam niet helemaal nieuw zijn. Volgens Cupra sluiten de koperkleur en de ‘ruwe vorm’ van de vulkaan goed aan bij de materialen en texturen van Cupra’s designtaal, dus dat nemen we dan maar even aan.

Op de bijgevoegde foto is nog niet veel te zien, maar wel dat carbon een grote rol gaat spelen bij de Tindaya. We zien een stuk van wat ongetwijfeld een achterlicht is en horen van Cupra dat alles bij dit apparaat om de bestuurder gaat. ‘No Drivers, no Cupra’, ronkt het persbericht. Reken dus in ieder geval maar niet op zo’n volledig autonome woonkamer op wielen, maar dat had stiekem ook niemand van Cupra verwacht.

Iets meer relevantie vinden we in het volgende zinnetje: “De CUPRA Tindaya Showcar belichaamt de merkvisie van CUPRA en de toekomstige designtaal van het Spaanse performance-merk”. Het lijkt er daarmee op dat Cupra qua design de volgende fase inluidt, en wellicht nog wat meer afstand neemt van Seat op dat vlak.

Op 8 september gaat het doek van de Tindaya, en wie hem wil zien moet naar München.

Cupra

