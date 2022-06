Cupra toont drie nieuwe modellen: Terramar, Tavascan en UrbanRebel

Het modellengamma van Cupra omvat momenteel slechts één auto die geen directe afgeleide is van een model dat je ook bij Seat of Volkswagen kopen kan. Daar komt verandering in. Cupra laat namelijk drie nieuwe geëlektrificeerde modellen zien die het nog voor 2025 op de markt brengt.

De Formentor is momenteel de enige auto van Cupra die je niet bij een ander merk van de Volkswagen Groep tegenkomt. De Born is immers Cupra's sportievere versie van de Volkswagen ID3 en de Cupra Leon en Cupra Leon Sportstourer zijn uiteraard weinig meer dan sportiever uitgevoerde varianten van de gelijknamige modellen van Seat. De Volkswagen Groep zet echter sterk in op het in 2018 van Seat losgeweekte en als losstaand merk in de markt gezette Cupra. Cupra wil halverwege het decennium jaarlijks 500.000 auto's verkopen. Om dat te realiseren voegt Cupra tot en met 2025 drie nieuwe modellen aan zijn leveringsgamma toe: de Terramar, de Tavascan en de Urbanrebel.

Terramar

De naar het gelijknamige voormalig Spaanse circuit Autódromo de Sitges-Terramar vernoemde Terramar rolt straks in Audi's fabriek in het Hongaarse Györ van de band en komt naast met conventionele verbrandingsmotoren ook met nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen op de markt. Cupra geeft voor de plug-in hybride versies van de zo'n 4,5 meter lange SUV alvast een verwachte elektrische actieradius op van tot zo'n 100 kilometer. De Terramar staat voor 2024 op de planning.

De Terramar zoals Cupra die nu laat zien laat het nieuwe Cupra-design goed zien. Net als de Tavascan en UrbanRebel heeft hij geknepen kijkers met daarin - bij de UrbanRebel zijn de drie elementen veel groter - een uit drie relatief kleine led-segmenten opgebouwde signatuur. Opvallend is de vrij korte motorkap die ver voor het eind van het front eindigt.

Audi produceerde in Györ tot voor kort de A3 Cabriolet en schroeft er momenteel de TT en de Q3 en Q3 Sportback in elkaar. Audi heeft in 2019 al bij monde van toenmalig topman Bram Schot laten weten dat de TT geen directe opvolger krijgt. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de daardoor in Györ vrijgekomen productieruimte ten goede komt aan de Terramar. Dat zou - als we het koffiedik verder tegen het licht houden - op zijn beurt kan betekenen dat de Terramar technisch aan de Q3 of de volgende generatie daarvan gerelateerd kan zijn. De huidige Q3 is zo'n 4,4 meter lang, de Terramar wordt zoals aangegeven 'zo'n 4,5' meter lang. Nogmaals, dit is niets dan speculatie.

Tavascan

2024 is ook het jaar waarin Cupra de Tavascan op de markt brengt. De naam Tavascan ken je wellicht nog van de in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt gepresenteerde gelijknamige concept-car. De productieversie van die elektrische SUV lijkt doorspekt te worden met designinvloeden van de Tavascan Extreme E Concept die later debuteerde. Zo lijkt in ieder geval de verlichting van die conceptuele elektrische racer naar de productieversie vertaald te worden.

De Tavascan Concept van enkele jaren geleden had een 77 kWh accu waarmee de showauto op papier een actieradius van zo'n 450 kilometer moest kunnen halen. Reken op een model dat op MEB-leest is geschoeid. De wielbasis van de conceptversie kwam overeen met die van auto's als de Volkswagen ID4, Skoda Enyaq iV en Audi Q4 e-tron. Reken dan ook op een vergelijkbaar formaat. Daarnaast is de Tavascan een van de modellen waarmee Cupra zich ook in voor het merk nieuwe markten aan de consument wil voorstellen.

Wat design betreft blijft Cupra voor de productierijpe Tavascan - als hij daadwerkelijk zo over enkele jaren op de markt komt - behoorlijk trouw aan het ontwerp van zijn conceptuele voorbode. De koplampen hebben de reeds omschreven lichtsignatuur die auto's van 'het nieuwe Cupra' lijkt te gaan typeren.

Cupra UrbanRebel

De derde aangekondigde nieuwe Cupra is de UrbanRebel, een auto die we al van dichtbij hebben kunnen bekijken en waar je hier meer over leest en hier een video van kunt kijken. In een notendop: de Cupra UrbanRebel wordt een 4,03 meter lange compacte cross-over die op het nieuwe MEB Small-platform komt te staan. De elektrische UrbanRebel krijgt - als long range-versie - een actieradius van tot 440 kilometer en lijkt in zijn sterkste vorm 226 pk krachtig te worden. In 2025 rolt de UrbanRebel van de band in het Spaanse Martorell, de Seat-fabriek waar ook nieuwe compacte elektrische cross-overs van Volkswagen en Skoda het levenslicht aan zien. In 2021 liet Cupra al eens een heftiger uitgedoste raceversie van de UrbanRebel zien.