Op het grootste autopodium van Europa tilt Cupra de Tindaya. De Cupra Tindaya is een spectaculair vormgegeven studiemodel dat meer is dan slechts een showauto waarmee Cupra wat aandacht naar zich toe probeert te trekken.

Voor een relatief klein merk binnen de Volkswagen Groep pakt Cupra tijdens de IAA van München behoorlijk uit. De Raval staat op de stand de Spanjaarden, maar ook deze fonkelnieuwe Cupra Tindaya staat er op de nodige toeloop te hopen. De Cupra Tindaya is een échte concept-car en dat betekent dat het wat design betreft een bombastisch apparaat is. Maar wel een belangrijke!

De Cupra Tindaya geeft namelijk een indicatie van wat je op designvlak de komende jaren van Cupra's kunt verwachten. De Tindaya - vernoemd naar een vulkaan op Fuerteventura - is namelijk getekend volgens een nieuwe ontwerptaal. Daarin zien we meer van de driehoekige en scherpgepunte elementen die huidige Cupra's sieren, maar dan net even heftiger.

Er is meer. De Cupra Tindaya weerspiegelt volgens zijn scheppers ook zijn merkvisie. Dat hangt samen met het nieuwe in- en exterieurdesign. 'No Drivers, No Cupra', schreeuwt Cupra in en rond de Tindaya van de daken. De betekenis van die kreet: de bestuurder is belangrijk en staat centraal. Rijden en sportiviteit lijken dus hoog op het prioriteitenlijstje te staan. Tijdelijke Cupra-topman Markus Haupt kan het beter zelf vertellen: "Het [de Tindaya, red] is een radicaal statement, een gedurfde expressie van onze designtaal, onze waarden en onze innovaties”. Helder, toch?

Gesculpteerd

Laten we zelf ook maar een kijkje nemen. Vrijwel alles aan en in de Tindaya Showcar - zoals hij officieel heet - ziet er uit alsof door een beeldhouwer is gesculpteerd. Van het met grote koelopeningen gelardeerde front tot de koelsleuven in de voorklep, de venijnig de wereld in turende koplampen en de behuizing van de zijspiegels. Dan hebben we het nog niet eens over de lijnen in de achterschermen of de ogenschijnlijk met aandacht en moeite geboetseerde achterlichtpartij die in zekere in uit de achterzijde steekt. Meer opvallende zaken: de vanaf de A-stijl al aflopende daklijn en de 'verkeerdom' scharnierende achteroprtieren. Een B-stijl ontbreekt en dat maakt de instap in het studiemodel natuurlijk doodeenvoudig. Ook als jijzelf net als de 23-inch wielen een flinke diameter hebt.

De Cupra Tindaya is 4,72 meter lang en is daarmee aan de kloeke kant. Ter vergelijking: een Cupra Formentor is 4,45 meter lang, een Seat Tarraco - een SUV met tot zeven zitplaatsen - is slechts 1,5 centimeter langer.

Interieur

Ook ín de Cupra Tindaya Showcar oogt alles alsof het een kunststukje moet zijn, los van of je dat mooi vindt of niet. Kijk maar eens naar de kuipen van de stoelen, de vormgeving van de cockpit en de hoofdsteunen. Ook opvallend is de door het in lengterichting in het midden van het interieur lopende tunnel. Die 'ruggengraat' doet vermoeden dat er een aandrijfas van de motor voorin naar de achterwielen gaat, maar we betwijfelen ten zeerste of zich daaronder daadwerkelijk zoiets schuilgaat. We hebben immers te maken met een elektrisch aangedreven showauto.

De bestuurder zit als ware in een raceauto ingebouwd tussen het portier en een hoge middentunnel. Het stuurwiel lijkt linea recta afkomstig uit de racerij (of gamewereld). Allergisch voor enkel zaken die in het touchscreen zijn verwerkt? Dat kunnen we ons best voorstellen. In de Cupra Tindaya worden zowel fysieke knoppen als digitale (in het scherm) gebruikt en daar heeft Cupra een nieuw woord voor bedacht. Hou je vast: phygital. Daar is over nagedacht. Waar vast ook langdurig is gebrainstormd is het prismavormige glazen element in de middentunnel dat The Jewel is gedoopt. Je kan er de auto mee aanzetten, rijmodi kiezen en een profiel voor zaken als de interieurverlichting kiezen. Op een projectieband onderaan de voorruit kan allerhande informatie getoond worden. Helemaal modern.

En nu?

Gaat de Tindaya in productie? Nee, niet zoals je hem nu op je scherm ziet in ieder geval. Volgens Cupra moet de Tindaya vooral 'emoties oproepen'. De concept-car is een regelrechte showauto, een studiemodel waarmee Cupra in grote lijnen schetst wat er komen gaat.

Wat gaat er dan komen?

Dat is nog even de vraag. In maart trekt Cupra het doek van de Raval en niet veel later moet die elektrische hatchback op de markt komen. Van wat je op de Tindaya ziet sijpelen pas later elementen omlaag naar de markt. Over markten gesproken: Cupra zegt het onderzoekt of het zijn vleugels kan uitslaan naar het Midden-Oosten. Cupra's expansie naar de Verenigde Staten gaat in ieder geval niet voor 2030 plaatsvinden, dus het is voor het merk te hopen dat het zijn zaakjes in het Midden-Oosten eerder voor elkaar krijgt.