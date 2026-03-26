De Cupra Tavascan was er tot op heden enkel met 286 pk vermogen en een 77 kWh-accu. Er komt een mildere aandrijflijn bij om de vanafprijs wat te drukken. Ook gaat er in het interieur het één en ander op de schop.

Vooropgesteld: de nieuwe vanafprijs van de Cupra Tavascan wordt op een later moment pas bekend, maar dat die lager wordt dan de huidige, is wel zeker. Er komt namelijk een nieuwe aandrijflijn bij voor de Tavascan, met een lager vermogen én een kleinere accu. Dat gaat natuurlijk ook minder kosten. We hebben het over een 190 pk sterke versie met een 58 kWh-accu. Tot op heden had je altidj 286 pk en 77 kWh. Met de kleinere accu is het maximale rijbereik ongeveer 435 km (WLTP) in plaats van 555 km. Dit accupakket laat zich net als het grotere met 11 kW bijladen aan een AC-lader en met 135 kW aan een DC-lader. Het is nog niet helder hoe snel de Tavascan is met de zwakkere elektromotor. Deze aandrijflijn wordt alleen leverbaar in combinatie met uitvoeringen Essential en Business.

Er zit meer in het vat voor de Cupra Tavascan. Zo is er voortaan een 10,25 inch groot digitaal instrumentarium en de Tavascan krijgt net als veel andere Volkswagen Group-auto's weer gewoon fysieke knoppen op het stuurwiel. V2L (Vehicle To Load), One Pedal Driving en Launch Control zijn er nu bij, ook assistentiesystemen Front Cross Traffic Assist, Driver Distraction Detection en Front & Rear Assist zijn in het vervolg standaard aanwezig. Optioneel is er voor de Adrenaline- en VZ-uitvoeringen een Sennheiser-geluidsyssteem beschikbaar.