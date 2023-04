Cupra Tavascan: elektrische SUV met tot 550 kilometer bereik

Highlights Cupra Tavascan

RWD en AWD

550 km actieradius

Eerste model uit nieuwe Chinese fabriek

De Cupra Tavascan is de tweede volledig elektrische auto van Cupra en omdat de Born toch vooral een gerebadgde Volkswagen ID3 was, is de Tavascan de eerste helemaal eigen EV van Cupra. Nou ja, helemáál eigen: hij staat op het MEB-platform, maar wie doet dat nou niet binnen de familie? Je mag de Tavascan dan ook gerust zien als een Spaanse ID5. Het verschil is dat de Tavascan er geen ID4 onder heeft staan. Cupra wil sportief zijn en daar hoort uitsluitend een coupé-variant bij, zo heet het.

Helemaal als een verrassing komt de Tavascan natuurlijk niet. Al in 2019, op de laatste Frankfurter IAA, toonde Cupra een concept-car met deze naam en vorig jaar mochten we al even snuffelen aan studies van de Cupra Terramar, Urban Rebel en Tavascan. Met de Tavascan wil Cupra zichzelf een stapje hoger in de markt zetten en dat lijkt erop te duiden dat het merk Seat aan de kant gaat duwen. Immers, dat heeft eerder gezegd voorlopig geen EV's te bouwen; iets dat met de huidige ontwikkelingen gelijkstaat aan zelfliquidatie. Wordt Cupra het nieuwe Seat? Op dit moment zijn we in Berlijn bij de viering van vijf jaar Cupra en daar zullen we proberen meer duidelijkheid te krijgen hierover. Wordt hopelijk vervolgd.

Exterieur

De Tavascan mogen we zien als een hint naar toekomstige Cupra's, zo wordt ons verzekerd. Het meest in het oog springen de koplampen, die opgebouwd zijn uit drie driehoeken, wat in gebakken lucht-jargon Three Triangle Eye Signature heet. Bijna net zo opmerkelijk is het verlichte logo dat daar tussenin prijkt. Hetzelfde trucje zien we terug op de achtersteven, waar al het visuele vertoon wordt verbonden door een lichtbalk. De koets is getekend met de typische krachtige lijnen en scherpe vouwen die we kennen van ontwerpchef Jorge Díaz. De A-stijlen moeten met hun hoogglans zwart een knipoog geven naar het vizier van een integraalhelm én naar de Tavascan XE rallywagen. De portiergrepen zijn verlicht en daaronder wordt het Cupralogo op de grond geprojecteerd.

Interieur

Ook aan de binnenkant hebben Díez en zijn mensen hun best gedaan er iets bijzonders van te maken. Alles is getekend rond de 'Central Spine', een lijn die het geheel in de rijrichting in twee delen opsplitst. De middenconsole lijkt daar op te zweven, om naar voren toe in twee bogen naar de A-stijlen toe te lopen. In die bogen zitten luchtroostertjes verwerkt die zo laag zijn, dat ze amper opvallen. Aan de bestuurderskant vinden we het bekende trapeziumvormige display waarmee de VW-roots zich verraden, de bijrijder krijgt een fraai verlichte blokjesstructuur. Het centrale beeldscherm is met zijn 15 inch het grootste ooit in een Cupra en staat op de bestuurder gericht. Cupra heeft zich veel moeite getroost om met lichteffecten een eigen sfeertje te creëren; een waar paradise by the dashboardlight. Niet zichtbaar, maar wel aanwezig is het verbeterde HMI en voor de muziek tekende het gerenommeerde merk Sennheiser. De materialen zijn grotendeels reïncarnaties van iets anders. Zo was 90 procent van het textiel in een vorig leven iets van polyester.

Kuipvormige sportstoelen zijn standaard in de Tavascan, in een later stadium worden speciale Cup-stoelen een optie. Dankzij de MEB-basis is de beenruimte achterin royaal en ondanks de coupélijn is zelfs de hoofdruimte heel acceptabel. De vijfde deur opent zich elektrisch na een luchtschop onder de bumper en biedt toegang aan 540 liter bagageruimte.

Motorisering

Cupra gaat er prat op dat ze flink aan het MEB-platform hebben zitten tweaken teneinde de Tavascan een sportief karakter te bieden. Zowel de MacPherson veerpoten voor als de multilink achteras zijn pittig op smaak gebracht, zodat de bestuurder meer bij hij rijden betrokken wordt dan in een VW op hetzelfde onderstel. De gewichtsverdeling tussen voor- en achteras is bijna gelijk en de besturing is progressief, waardoor je op uitdagende binnenwegen directer stuurt dan op de snelweg. Het ESC kan naar wens worden uitgeschakeld. De systemen bij de instapversie worden ingesteld in Range, Comfort, Performance, Cupra en Individual. De topversie heeft ook nog een stand Traction. De mate van regeneratief remmen stel je in vijf trappen in middels paddles aan het stuur. De Tavascan heeft een adaptief sportonderstel en progressieve besturing. ADAS-hulp krijg je van het vernieuwde Connected Travel Assist met onder meer automatische rijbaanwissel en Remote Park Assist.

Technisch gezien komt de Tavascan er in twee smaken. Instapper is de Endurance, die achterin een permanent synchroonmotor heeft die 210 kW (286 pk) en 545 Nm naar de achterwielen stuurt. Mocht je dat wat sobertjes vinden, kies dan de VZ. Die krijgt op de vooras een tweede motor, asynchroon, die er nog eens 80 kW en 134 Nm bij doet. Deze wordt echter alleen bijgeschakeld als de elektronica dat nodig acht, tot maximaal 30 procent van het totaal van dat moment. Dan bedraagt het systeemvermogen 250 kW, vergelijkbaar met 340 pk. Dat levert een 0-100 op van 5,6 seconden.

Beide motoriseringen krijgen een accupakket van 77 kWh netto. De Endurance komt daarmee 550 km, de VZ moet na 520 km aan de lader. Snelladen gaat met maximaal 135 kW, waarmee je in een klein halfuur van 10 naar 80 procent gaat.

De Tavascan gaat de tweede helft van het jaar in productie in de gloednieuwe Volkswagen-fabriek in het Chinese Anhui en heeft daarmee de eer als het debuutmodel van die productievestiging de geschiedenisboeken in te gaan.