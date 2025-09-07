Ook Cupra komt op relatief korte termijn met een volledig nieuw compact elektrisch model. Die gaat Cupra Raval heten en is nu voor het eerst op officieel beeldmateriaal in productietrim te zien. We hebben zelfs al vrij concrete technische specificaties!

Aan de vooravond van de IAA slingert de Volkswagen Groep traditioneel bakken nieuws de wereld in. Volkswagen neemt de ID Polo en de zojuist gepresenteerde ID Cross Concept mee naar München en ook Skoda belooft er stevig uit te pakken. Maar er is meer. Ook Cupra heeft er iets belangrijks staan: de Cupra Raval. De Cupra Raval wordt een compact elektrisch model dat je als zustermodel van de Volkswagen ID Polo, ID Cross en Skoda Epiq moet zien.

Net als vrijwel alle compacte elektrische nieuwkomers hebben we ook de Cupra Raval al eerder gezien. Onder meer als aanvankelijk UrbanRebel en later Raval geheten studiemodellen, maar ook meermaals als met camouflagestickers beplakt productiemodel. De Cupra Raval schittert tijdens de IAA van München voor het eerst in productietrim op een beursvloer, maar ook nu nog gestoken in een strak stickervelletje.

Interessanter zijn de eerste technische specificaties die we van de Cupra Raval in onze schoot geworpen krijgen. De Cupra Raval wordt 4,05 meter lang, 1,78 meter breed en 1,52 meter hoog. Zijn wielbasis: 2,6 meter. Daarmee is hij wat lengte betreft vergelijkbaar met de Volkswagen ID Polo. De ID Polo belooft behoorlijk ruim te worden, de Raval wordt dat vast ook. Dat hebben de modellen op het MEB+ geheten nieuwe EV-platform te danken aan het feit dat het in de basis voorwielaandrijvers zijn. Dat betekent dat zaken als een elektromotor nabij de achteras geen ruimte uit de bagageruimte snoepen.

Altijd dynamischer dan 'de standaard'

Cupra spreekt al van een topversie van de Raval die Raval VZ heet. Die krijgt een 226 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Ook de vooruitblik op de Volkswagen ID Polo - de ID2all - had een 226 pk sterke elektromotor. Het is dan ook waarschijnlijk dat de Volkswagen ID Polo GTI ook over 226 pk komt te beschikken en dat er - net als van de Cupra Ravan - ook aanzienlijk minder sterke versies van komen.

Over de Raval VZ is Cupra behoorlijk scheutig met informatie. Zo krijgt de topversie kuipstoelen, DCC Sport-adaptieve ophanging, 19-inch lichtmetalen wielen waar 235 mm breed rubber omheen is gevouwen, een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel én de mogelijkheid om ESC (elektronische stabilisatie) uit te schakelen. Ongeacht de gekozen uitvoering ligt de Cupra Raval 1,5 centimeter dichter boven het asfalt dan straks de reguliere Volkswagen ID Polo. Dat betekent dat de Raval ongeacht de motorversie als relatief sportief model wordt gezien binnen de Volkswagen Groep. De Cupra Born verhoudt zich op dezelfde wijze al tot de Volkswagen ID3.

De Cupra Born komt met twee verschillende formaten accupakketten beschikbaar. Samen met de Volkswagen ID Polo komt de Raval in 2026 op de markt. Ze worden beide in het Spaanse Martorell gebouwd.