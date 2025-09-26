Bij de Volkswagen Groep leggen ze momenteel de laatste hand aan een drietal kleine, betaalbare EV’s. De sportiefste van die drie zal niet wezenlijk duurder zijn dan de anderen.

Skoda was de eerste die over de brug kwam met een geplande vanafprijs van 25.000 euro voor de Skoda Epiq, een compacte elektrische cross-over. Volkswagen volgde met hetzelfde bedrag voor de technisch identieke ID Polo, dus lag de bal bij Cupra. Ook dat merk roept nu een ‘richtprijs’ van 25.000 euro. Verrassend? Enerzijds niet, anderzijds wel. Binnen het concern geldt Cupra namelijk als ‘semi-premium’, een merk tussen Volkswagen en Audi in. Een wat hogere vanafprijs voor de Raval zou dus niet gek zijn geweest, maar gezien waar Cupra op mikt zal het verschil niet groot zijn.

De Raval, Epiq en ID Polo zijn straks de eerste auto’s op het MEB Entry-platform. Dat maakt het voorwielaangedreven EV’s en gezien hun prijspositie vinden ze auto’s als de Citroën ë-C3 en (vooral) Renault 5 op hun pad. Hoewel er straks genoeg overeenkomsten zullen zijn tussen deze drie auto’s, zijn er ook veel verschillen. Zo is de Epiq een SUV-achtige auto, wordt de Polo als het goed is juist verrassend zakelijk en mikt Cupra juist op een sportieve uitstraling.

Alle drie de kleine EV’s uit de Volkswagen-stal komen in 2026 op de markt, maar voor die tijd moeten ze natuurlijk ook nog worden onthuld. Duurt dat je ook te lang? Kom dan van 2 tot 4 oktober naar de EV Experience op het circuit van Zandvoort, want daar maakt de nog gecamoufleerde productieversie van de Raval zijn Nederlandse debuut.