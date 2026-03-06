De Volkswagen ID Polo krijgt uit eigen familie concurrentie. Niet van Skoda of Seat, maar van Cupra! Dit is de Cupra Raval, de nieuwe kleinste elektrische auto van Cupra die klaar is om zijn tanden in de Nederlandse automarkt te zetten.

De aanloop naar de introductie van de Cupra Raval is lang. Heel lang. Ruim viereneenhalf jaar geleden gaf Cupra met de eerste Urban Rebel Concept het signaal af dat het met een compacte elektrische hatchback zou komen. Na een tweede en beduidend minder wilde Urban Rebel Concept en zelfs een versie daarvan met definitieve modelnaam Raval is de kleinste elektrische Cupra nog altijd niet te koop. Hij is bijna klaar voor de Nederlandse markt. Voordat hij in zijn geheel door Cupra wordt gepresenteerd, kan AutoWeek je de Cupra Raval al vanuit alle hoeken zonder verhullende plakkers laten zien.

De Cupra Raval is feitelijk het meer temperamentvolle neefje van de Volkswagen ID Polo. De familiebanden zijn echter minder evident dan bij bijvoorbeeld de traditioneler gemotoriseerde Volkswagen Polo en Seat Ibiza. De Cupra Raval heeft in de portieren verzonken deurgrepen, een achterlichtpartij die uit een brede balk met daarin een verlicht Cupra-logo bestaat en lijkt net als grote broer Born altijd een diffuser onderaan de achterzijde te krijgen. Bovenaan de achterruit zien we een achterspoiler die de daklijn optisch verlengt terwijl aan de voorkant de driehoekige koplampen met uit drie driehoeken opgebouwde lichtsignatuur de aandacht trekken.