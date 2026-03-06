Cupra Raval: 450 kilometer bereik en uiteindelijk vanaf €26.000
De weg naar de markt
De Volkswagen ID Polo krijgt uit eigen familie concurrentie. Niet van Skoda of Seat, maar van Cupra! Dit is de Cupra Raval, de nieuwe kleinste elektrische auto van Cupra die klaar is om zijn tanden in de Nederlandse automarkt te zetten.
De aanloop naar de introductie van de Cupra Raval is lang. Heel lang. Ruim viereneenhalf jaar geleden gaf Cupra met de eerste Urban Rebel Concept het signaal af dat het met een compacte elektrische hatchback zou komen. Na een tweede en beduidend minder wilde Urban Rebel Concept en zelfs een versie daarvan met definitieve modelnaam Raval is de kleinste elektrische Cupra nog altijd niet te koop. Hij is bijna klaar voor de Nederlandse markt. Voordat hij in zijn geheel door Cupra wordt gepresenteerd, kan AutoWeek je de Cupra Raval al vanuit alle hoeken zonder verhullende plakkers laten zien.
De Cupra Raval is feitelijk het meer temperamentvolle neefje van de Volkswagen ID Polo. De familiebanden zijn echter minder evident dan bij bijvoorbeeld de traditioneler gemotoriseerde Volkswagen Polo en Seat Ibiza. De Cupra Raval heeft in de portieren verzonken deurgrepen, een achterlichtpartij die uit een brede balk met daarin een verlicht Cupra-logo bestaat en lijkt net als grote broer Born altijd een diffuser onderaan de achterzijde te krijgen. Bovenaan de achterruit zien we een achterspoiler die de daklijn optisch verlengt terwijl aan de voorkant de driehoekige koplampen met uit drie driehoeken opgebouwde lichtsignatuur de aandacht trekken.
De Raval is 4,05 meter lang, 1,78 meter breed en 1,52 meter hoog. Zijn wielbasis: 2,6 meter. Daarmee is hij wat afmetingen betreft vergelijkbaar met de ID Polo. De Cupra Raval is vrijwel net zo lang als een Ibiza, heeft een wielbasis die 6 centimeter groter is en is enkele centimeters hoger. Onder de Raval zit een variant van het MEB+ platform van de Volkswagen Group. Die basis maakt de Raval in de basis tot een voorwielaandrijver, terwijl de Born op het MEB-platform in essentie een achterwielaandrijver is.
De Cupra Raval krijgt op termijn een vanafprijs van €25.999, maar een Raval met die vanafprijs tref je niet direct in de showrooms. De Cupra Raval komt eerst als Business First Edition en als Performance First Edition. Die hebben beide een 210 pk sterke elektromotor, een 56 kWh accu en schoppen het tot een rijbereik van 450 kilometer. De vanafprijs van de Business First Edition - voorlopig de goedkoopste Raval - ligt op €32.990. De instapper van €25.999 zal bescheidener gemotoriseerd zijn dan deze 210 pk sterke versies en staat nog verder bij topversie VZ Rebel vandaan. Die is 226 pk sterk en krijgt naast kuipstoelen ook nog eens een panoramadak en een elektronisch sperdifferentieel. Meer over de drie introductieversies van de Raval lees je hier.
In april beleeft de Cupra Raval zijn wereldpremière en dat betekent dat de resterende open plekken in het Raval-verhaal spoedig worden ingevuld. Later dit jaar lopen de eerste exemplaren van de Raval zij aan zij met de Volkswagen ID Polo van de band in het Spaanse Martorell.