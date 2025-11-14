Cupra Leon VZ TCR is 325 pk sterke ouderwetse hot hatch

De Cupra Leon is het sportieve neefje van de Seat Leon. Afhankelijk van in welk land je een brochure van de Cupra Leon ter hand neemt, tref je daar ook gewoon bescheiden 150 pk sterke versies van aan. In Nederland is de Cupra Leon er enkel met 204 pk of 272 pk sterke plug-in hybride aandrijflijnen. In het Verenigd Koninkrijk introduceert Cupra nu een nieuwe sportieve variant. Die is 325 pk sterk en is daarmee de sterkste voorwielaangedreven Leon ooit!

De Cupra Leon was afhankelijk van de markt al leverbaar met een 300 pk sterke 2.0 TSI die z'n krachten over alle vier de wielen verdeelt. In het Verenigd Koninkrijk introduceert Cupra nu de Leon VZ TCR. Ook die heeft een 2.0 TSI, al levert die in dit geval 325 pk en 420 Nm. Daar komt bij dat die 325 pk's puur op de voorwielen worden ontketend. Schakelen gaat met de bekende zeventraps DSG-automaat. De Cupra Leon VZ TCR sprint vanuit stilstand in 5,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is niet begrensd, maar Cupra geeft niet aan wat dat in de praktijk betekent.

De Cupra Leon VZ TCR is een hommage aan de Cupra TCR geheten circuitversie van de hatchback. De nieuwe versie heeft dan ook een handjevol aerodynamische extraatjes en staat op 245 mm breed rubber. Opmerkelijker: je krijgt kuipstoelen met vierpuntsgordels en de achterbank is verwijderbaar! Akebono-remmerij met extra bijterige klauwen zijn standaard en Cupra zegt ook het onderstel van de nieuwe topversie onder handen te hebben genomen.

Van de Cupra Leon VZ TCR komen 499 exemplaren. Waarschijnlijk is het een feestje dat niet in Nederland wordt gevierd. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur om daar duidelijkheid over te geven.