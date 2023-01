Cupra groeit, Seat krimpt

Cupra kende je tot 2018 natuurlijk als het sportieve label van Seat, maar is nu enkele jaren al een los merk dat in de vorm van de Formentor zelfs een auto verkoopt met een carrosserie die je niet bij andere merken van de Volkswagen Groep vindt. In 2021 leverde Cupra wereldwijd nog 97.300 auto's af. Vorig jaar waren dat er maar liefst 152.900. We hebben het dus over een toename van 92,7 procent. Seat is nog wel een stuk groter. In 2022 leverde Seat 232.700 auto's af, een kleine 41 procent minder dan in 2021. Volgens Seat heeft dat te maken met problemen in de toeleveringsketen.

De Cupra Formentor was met 97.600 geleverde exemplaren de populairste auto van Cupra. Maar liefst 64 procent van alle verkochte Cupra's was een Formentor. De Born staat met 41.400 stuks op de tweede plek. Duitsland is de grootste markt voor Cupra (58.400 stuks, +90 procent), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (14.400 stuks, +87,4 procent) en Spanje (13.600 stuks, +24 procent). In Nederland werden vorig jaar 2.752 auto's van Cupra geregistreerd. Het gros daarvan was een elektrische Born (2.452 stuks). Cupra brengt dit jaar een nieuw model op de markt: de elektrische Tavascan.

De Arona was bij Seat de populairste auto. Het merk verkocht er 71.000 stuks van (-34 procent). Op plek twee staat de Ibiza (51.300 stuks, -46,4 procent), gevolgd door de Leon (41.500 stuks, -47,3 procent). Vorig jaar zijn in Nederland 5.094 nieuwe Seats op kenteken gezet. Hier was de Ibiza het populairst (1.638 stuks).