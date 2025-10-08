Cupra Formentor krijgt toch weer een vijfcilinder

Wie gek is op vijfcilinders, kon jarenlang onder meer zijn hart ophalen bij Audi. Nog steeds, maar dan heb je wel nog slechts één optie: de Audi RS3. Binnen de Volkswagen Group was er echter een tijdje nog een merk dat dezelfde 2.5 TSI in een van zijn auto's lepelde: Cupra. Dat had met de Cupra Formentor VZ5 een heerlijk sportieve auto in handen, die alleen wel aan onze Nederlandse neuzen voorbij ging. In 2024 ging er een streep doorheen, maar nu is de VZ5 terug!

Als donderslag bij heldere hemel maakt Cupra bekend dat de VZ5 weer in – weliswaar gelimiteerde – productie gaat. Er komen er slechts 4.000 van, dus reken er maar niet op dat je hem hier straks op de prijslijst tegenkomt. De terugkeer is dan ook aardig bitterzoet. Opnieuw levert de vijfpitter 390 pk en 480 Nm en natuurlijk een heerlijke roffel uit de uitlaat. Schakelen gaat met een zeventraps DSG en het vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar begint de productie in Barcelona.