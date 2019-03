Cupra Formentor komt in 2020

Op dit moment pronkt Seat op de beursvloer van Genève met de Formentor, de eerste echt eigen Cupra, dus niet gebaseerd op een bestaand model van Seat. Dat is nog een concept-car, maar vandaag blijkt dat we volgend jaar de productieversie mogen verwachten.

Vandaag rijdt Roy Kleijwegt in de omgeving van Barcelona met de Seat Leon Cupra R ST. Tijdens de presentatie voorafgaand aan de testrit komt een sheet voorbij die een blik in de nabije toekomst van Cupra biedt. Onder het kopje 2020 vinden we naast de verhulde Cupra Leon en de Cupra Leon ST een onder een doek gehulde Cupra Formentor.

De Formentor wordt het eerste echt eigen model van het als sportieve tak van Seat losgebroken merk. De Formentor-concept die we vorige week in Genève zagen, is een sportief gelijnde cross-over in het C-segment. Over de productieversie weten we nog niets, maar de concept is een plug-in hybride met 245 pk en automaat met dubbele koppeling die zo'n vijftig kilometer emissievrij moet kunnen rijden.