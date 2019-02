Cupra Formentor breekt los

Cupra staat op eigen benen, maar écht eigen modellen hebben we van het nu op papier los van Seat staande merk nog niet gezien. Daar moet op termijn verandering in komen en het is dit nieuwe studiemodel dat een vrij productierijpe glimp biedt in de toekomst.

De showauto, waarmee Cupra zijn eerste verjaardag zegt te vieren, draagt naam Formentor. De concept-car heeft de vorm aangenomen van een cross-over van het formaat Nissan Qashqai, al is lijkt de koets duidelijk sportiever gelijnd dan die van conventionele SUV's in het C-segment. Vier uitlaatpijpen, gewelfde wielkasten: het zit er allemaal op, al is natuurlijk maar de vraag of al deze elementen het productiestadium gaan halen. Natuurlijk draagt ook dit studiemodel als kind van zijn tijd een tussen de achterlichten geplaatste lichtbalk. De neus doet enigszins denken aan die van de Tarraco. Kijk niet gek op als een aantal designelementen, zowel van het- in als van het exterieur, ook terugkeren op de dit jaar te onthullen nieuwe generatie Leon.

De Formentor is een plug-in hybride, maar over de aandrijflijn laat Cupra nog niet veel los. Wel weten we dat een benzinemotor samenwerkt met een elektromotor en dat het gecombineerde vermogen van zo'n 245 pk via een automatische transmissie met dubbele koppeling over de wielen wordt verdeeld. Volgens Cupra moet de plug-in zo'n 50 kilometer elektrisch kunnen afleggen.

Cupra zegt te verwachten dat zijn verkopen de komende drie tot vijf jaar te verdubbelen.