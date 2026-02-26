Ga naar de inhoud
Cupra Born wordt flink vernieuwd: onthulling nabij

Voor de ID3 uit

Joas van Wingerden

De Cupra Born maakt zich op voor de volgende ronde. Komende week gaat het doek van de vernieuwde versie. Daarmee loopt hij wat voor op de Volkswagen ID3.

Het is inmiddels alweer driekwart jaar geleden dat we voor het laatst stilstonden bij de aanstaande facelift van de Cupra Born. Toen dook er nog een gecamoufleerd exemplaar op. Inmiddels is het bijna tijd voor de onthulling. Op 5 maart is het zover, volgende week donderdag. Zowel de neus als het achterste van de Born lijken aardig op de schop te gaan. We krijgen vooralsnog enkel details van de achterlichten te zien. Daar treffen we een vernieuwde lichtsignatuur. Straks is dat vermoedelijk niet veel meer dan een detail van een ingrijpender pakket aan vernieuwingen.

Neef Volkswagen ID3 ondergaat ook een stevige opfrisser en verandert daarbij waarschijnlijk zelfs van naam. Dat laatste geldt niet voor de Born, maar ook voor de Spanjaard zitten er grote veranderingen in het vat. We gaan namelijk uit van de komst van nieuwe aandrijflijnen en LFP-accu's, met hogere laadsnelheden. Dat is altijd welkom. Cupra spreekt ook over een nieuw interieur. Reken maar dat Cupra net als Volkswagen meer de nadruk legt op fysieke knoppen. Ook gaan de schermen waarschijnlijk op de schop. Donderdagochtend gaan we het zien.

Cupra Cupra Born Elektrische Auto

