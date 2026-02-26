Cupra Born wordt flink vernieuwd: onthulling nabij
Voor de ID3 uit
De Cupra Born maakt zich op voor de volgende ronde. Komende week gaat het doek van de vernieuwde versie. Daarmee loopt hij wat voor op de Volkswagen ID3.
Het is inmiddels alweer driekwart jaar geleden dat we voor het laatst stilstonden bij de aanstaande facelift van de Cupra Born. Toen dook er nog een gecamoufleerd exemplaar op. Inmiddels is het bijna tijd voor de onthulling. Op 5 maart is het zover, volgende week donderdag. Zowel de neus als het achterste van de Born lijken aardig op de schop te gaan. We krijgen vooralsnog enkel details van de achterlichten te zien. Daar treffen we een vernieuwde lichtsignatuur. Straks is dat vermoedelijk niet veel meer dan een detail van een ingrijpender pakket aan vernieuwingen.
Neef Volkswagen ID3 ondergaat ook een stevige opfrisser en verandert daarbij waarschijnlijk zelfs van naam. Dat laatste geldt niet voor de Born, maar ook voor de Spanjaard zitten er grote veranderingen in het vat. We gaan namelijk uit van de komst van nieuwe aandrijflijnen en LFP-accu's, met hogere laadsnelheden. Dat is altijd welkom. Cupra spreekt ook over een nieuw interieur. Reken maar dat Cupra net als Volkswagen meer de nadruk legt op fysieke knoppen. Ook gaan de schermen waarschijnlijk op de schop. Donderdagochtend gaan we het zien.
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Cupra Born Business 62 kWh | Automaat | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Achteruitrijcamera | Virtual Cockpit | Cruise Control | Parkeersensoren | Climate Control | Stoel/Stuur verwarming | Lane Assistant | Keyless | Lichtmetalen Velgen |
- 2022
- 60.288 km
Cupra Born Business 62 kWh | Automaat | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Achteruitrijcamera | Virtual Cockpit | Cruise Control | Parkeersensoren | Climate Control | Stoel/Stuur verwarming | Lane Assistant | Keyless | Lichtmetalen Velgen |
- 2022
- 72.707 km
Cupra Born Business 62 kWh | CAMERA | ADAPTIVE | STUURVERWARMING
- 2022
- 67.027 km