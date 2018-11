Cupra Ateca geprijsd

In februari dit jaar stelde Seat de eerste auto aan de wereld voor die onder het nieuwe submerk 'Cupra' gevoerd gaat worden: de Cupra Ateca. Die 300 pk sterke SUV is nu van Nederlandse prijskaartjes voorzien.

De vanafprijs van de Cupra Ateca is vastgesteld op € 57.950. Voor dat bedrag krijg je de sleutels overhandigd van een Seat Ateca waar een pittige saus overheen is gegoten. De Cupra Ateca heeft een 300 pk en 400 Nm sterke 2.0 TSI in zijn neus liggen, een motor die gekoppeld is aan een DSG-transmissie en waarmee de 1.615 kilo zware vierwielaangedreven Ateca in 5,2 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h sprint. Z'n topsnelheid: 247 km/h. Wie die waarden niet probeert op te zoeken, moet volgens Seat een gemiddeld verbruik van 7,4 l/100 km kunnen halen.

De Cupra Ateca is vanaf eind deze maand bij de vier Nederlandse Cupra-dealers te vinden. Bestellen kan vanaf volgende week.

Cupra-aankleding

Het 4-Drive-systeem is in de standen Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road én natuurlijk in de modus Cupra te zetten. In Cupra-modus klinkt de krachtbron rauwer en het adaptieve onderstel wordt klaargestoomd voor een potje stevig sturen. Vanbuiten is de Cupra Ateca te herkennen aan een honingraatgrille waarin het nieuwe Cupra-logo is verwerkt. In de onderste grille is de merknaam Cupra eveneens te zien. Natuurlijk ogen de bumpers aan zowel voor- als achterzijde sportiever dan die van de reguliere Atecas. Zaken als de dakrails, de achterspoiler, de raamomlijstingen, de grille en diffusers zijn glanzend zwart uitgevoerd en ook de remklauwen zijn zwart. Onderaan de achterzijde mondt het uitlaatsysteem uit in vier eindstukken, twee aan weerszijden. De Cupra Ateca krijgt van zijn scheppers 19-inch lichtmetaal mee. De auto is leverbaar in de kleuren Energy Blue, Velvet Red, Brilliant Silver, Rodium Grey, Magic Black en Nevada White.

De Cupra fungeert als topper van het Ateca-gamma en dat betekent dat de auto ruim in zijn spullen zit. Keyless entry, een inductielader voor smartphones, een 360-graden-camera, een 8-inch touchscreen en een digitaal instrumentarium zijn standaard.