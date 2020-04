Corona-ellende goed voelbaar bij Volvo

Terwijl Tesla in het eerste kwartaal nog nét de dans wist te ontspringen , zijn de gevolgen van het coronavirus bij Volvo al wel goed merkbaar in de kwartaalresultaten.

Volvo verkocht in de eerste drie maanden van 2020 131.889 auto’s, 18,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf wijt dat bedroevende resultaat aan het beruchte virus en gezien de totale ‘lockdown’ waarin de wereldeconomie momenteel verkeert, lijkt dat inderdaad de enige logische weg. Over het gehele kwartaal noteerde China met 30,5 procent de grootste daling. Europa volgt met 18,5 procent, terwijl de Amerikaanse tak het met 11,7 procent minder moest doen.

In maart was de neergang het grootst. Met 46.395 verkochte Volvo’s werd er toen maar liefst 31,2 procent minder verkocht. In deze maand steken Europa en de VS China voorbij als grootste dalers, vooral dankzij een herstel in het Aziatische land. In de VS vallen de grootste klappen en werd 42,7 procent minder verkocht. Europa zakte in maart met 35 procent in, terwijl China de daling zag afnemen tot 16,2 procent.

Temidden van al dit slechte nieuws wist de XC60 wederom boven te drijven als bestverkochte model. Wie nog twijfelt aan de populariteit van SUV’s moet het volgende even op zich in laten werken: de XC40 en XC90 eindigden op respectievelijk de tweede en derde plek. Samen zijn de drie SUV-modellen goed voor maar liefst 67,9 procent van het totaal bij Volvo. Dat betekent een forse stijging, want het aandeel van de SUV is nu 60,3 procent groter dan vorig jaar.

14,7 procent van de wereldwijd verkochte Volvo’s is voorzien van een ‘Recharge’ label. Dat is sinds kort de naam waaronder de plug-inhybrides en EV’s van het merk schuilgaan.