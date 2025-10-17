Dat het conflict over Nexperia autofabrikanten raakt, meldden we gisteren al . Toen ging het over de problemen die het veroorzaakt bij BMW. Ook de autoproductie in de Verenigde Staten dreigt snel geraakt te worden door het conflict rond de Nijmeegse chipmaker Nexperia, waarschuwt de Alliance for Automotive Innovation (AAI). De branchevereniging in Washington, die vrijwel alle grote wereldwijde autofabrikanten zoals General Motors, Ford, Volkswagen en Toyota vertegenwoordigt, dringt aan op een snelle oplossing van het conflict.

Autofabrikanten en hun leveranciers kregen vorige week bericht van chipfabrikant Nexperia dat het de levering van zijn chips niet langer kon garanderen vanwege een geschil tussen China en de Nederlandse overheid. De Nederlandse regering plaatste Nexperia onlangs onder curatele uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech belangrijke kennis of activiteiten zou weghalen uit Europa. Als antwoord heeft China Nexperia, dat een grote fabriek heeft in de Chinese stad Dongguan, een exportverbod opgelegd.

Nexperia is een grote fabrikant van relatief eenvoudige chips voor auto's of consumentenelektronica. Fabrikanten gebruiken de halfgeleiders vaak voor elektronische aansturingssystemen voor veel processen in auto's, de zogeheten electronic control units (ecu's). "Als de levering van autochips niet snel wordt hervat, zal dit de autoproductie in de VS en vele andere landen verstoren en een overloopeffect hebben op andere sectoren", waarschuwde AAI-topman John Bozzella.

De Europese belangenvereniging ACEA waarschuwde eerder al dat vrijwel alle Europese autofabrikanten worden getroffen door het conflict. Volgens de organisatie zijn de huidige voorraden aan Nexperia-chips over enkele weken uitgeput. De ACEA sprak van een alarmerende situatie en pleitte voor snelle en pragmatische oplossingen van alle betrokken landen.