Complete prijslijst Mazda 3 Skyactiv-X bekend

De komst van de langverwachte Skyactiv-X motor was bij de introductie van de nieuwe Mazda 3 één van de paradepaardjes. Aanvankelijk moest de auto het echter met reguliere Skyactiv-G motoren doen, maar nu maakt die bijzondere X-versie dan toch z’n opwachting. Vorige week konden we je al verblijden met de mededeling dat de vanafprijs van de 180 pk sterke versie 950 euro hoger ligt dan die van de 122 pk sterke instapper.

Voor die meerprijs krijg je behalve fors meer vermogen in theorie ook een aanzienlijk beter verbruik. De Skyactiv-X motor is zo bijzonder omdat het blok onder de meeste omstandigheden als zelfontbrander fungeert, zoals een dieselmotor dus. Wie wil weten hoe dat precies werkt kan zich hieronder in de video laten onderwijzen door collega Cornelis, maar waar het nu om gaat is dat de vondst diesel-achtige verbruikscijfers moet opleveren. Inmiddels weten we hoe zuinig de auto dan precies is. In combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak komt de Mazda 3 Skyactiv-X hatchback in theorie gemiddeld 22,7 km ver op een liter benzine. De sedan is dankzij z’n stroomlijn iets zuiniger en soort 1:23,3. Wie liever niet zelf schakelt, moet genoegen nemen met 1:18,9 voor de hatchback en 1:19,2 voor de sedan. Alle genoemde waardes gelden overigens voor auto’s met de 16-inch grote basiswielen. De optionele 18-inch exemplaren leveren een iets hoger theoretisch verbruik op.

Vlot zijn de nieuwe Mazda's trouwens ook. de handgeschakelde variant spurt in 8,2 seconden van 0 naar 100, de automaatversie doet er 8,6 tellen over. De top van beide varianten ligt op 216 km/h.

Net als de overige motorversies (behalve de Skyactiv-G is er een diesel) is de Skyactiv-X er in drie uitvoeringen. De basisversie heet simpelweg Mazda 3 en zit bijzonder goed in de spullen. Led-verlichting, adaptieve cruise control, navigatie en zelfs een head-updisplay zijn allemaal standaard. In deze vorm is de auto er vanaf € 28.610 voor een handgeschakelde hatchback.

Eén trede hoger vinden we de Comfort, die het feestje aanvult met onder meer climate control, keyless entry en stoelverwarming. Bovendien krijgt deze uitvoering tijdelijk een dik Bose-audiosysteem ter waarde van 850 euro mee. De Comfort is er vanaf € 30.360. Wie zichzelf maximaal wil verwennen, moet kiezen voor topversie Luxury. Die is met € 33.760 fors duurder, maar beschikt dan wel over 18-inch lichtmetaal, adaptieve led-koplampen en elektrisch verstelbare en met leer beklede stoelen, onder meer. De automaat betekent bij alle versies een meerprijs van € 2.500 en wie liever een sedan heeft, betaalt daar een bescheiden € 500 extra voor.