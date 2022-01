Compacte Tesla nog ver weg: 'Werken we nu niet aan'

Musk liet in 2020 al doorschemeren dat Tesla de ontwikkeling van een kleinere auto onder de Model 3 overwoog. Die auto zou dan om en nabij de 25.000 dollar (omgerekend €22.297) moeten gaan kosten. Vorig jaar kwam zelfs een gerucht boven tafel dat Tesla en Toyota samen zouden werken aan een compacte cross-over. De Tesla-topman zei in 2020 dat het model in drie jaar op de markt moest komen, maar dat lijkt ijdele hoop. Musk stelt namelijk dat Tesla momenteel niet werkt aan het compacte model omdat het bedrijf te veel op zijn bordje heeft. Of Tesla wel al begonnen was aan de nieuwe instapper, wordt niet duidelijk.

In ieder geval hoeven we voorlopig dus nog even niet te rekenen op een kleine Tesla onder de Model 3. De Amerikaanse EV-bouwer heeft het dan ook behoorlijk druk: onlangs werd bekend dat de Cybertruck is uitgesteld tot 2023, maar Musk spreekt eveneens de verwachting uit dat de langverwachte vrachtauto 'Semi' en de Roadster in datzelfde jaar op de markt komen. Dat lijkt een behoorlijke kluif. Dit jaar hoeft men in ieder geval niet te rekenen op de marktintroductie van een nieuwe Tesla.

FSD in 2022?

Musk blijft optimistisch: hij denkt dat zijn bedrijf dit jaar 1,4 miljoen nieuwe auto's op de weg kan zetten en dat Tesla's dit jaar volledig zelfstandig kunnen rijden. "Ik zou geschokt zijn als we dit jaar 'full self-driving', veiliger dan mensen, niet bereiken", stelde hij. Zoals bij zoveel beweringen van Musk geldt het adagium: eerst zien, dan geloven. De topman staat erom bekend dat de tijdspaden die hij schetst voor bepaalde ontwikkelingen dikwijls aan de optimistische kant zijn.

In AutoWeek 3 blikten we uitgebreid vooruit op de nieuwe compacte Tesla. Binnenkort verschijnt die vooruitblik hier op de website in de rubriek 'Blik to the Future'.