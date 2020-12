Compacte EV van Volvo wordt SUV

Dat Volvo bezig was met een compacte EV op het SEA-platform van Geely was reeds bekend. Er waren ook al onderbouwde vermoedens dat het om een SUV zou gaan. Samuelsson lijkt dat nu tegenover Automotive News verder te bevestigen. Hij zegt dat met de toevoeging van een 'kleinere SUV' driekwart van alle verkochte Volvo's in de toekomst naar verwachting een SUV zal zijn. Verder benadrukt de CEO dat het segment van de kleine premium SUV's 'zeer succesvol' is. Volgens Samuelsson kan Volvo in dat segment competitief zijn dankzij de relatief lage kosten van het SEA-platform, dat Volvo samen met Geely heeft ontwikkeld. Wanneer de kleine elektro-SUV van Volvo op de markt komt, is nog niet bekend. Het lijkt er vooralsnog op dat dat in ieder geval niet vóór 2022 gaat gebeuren.

Volvo heeft ambitieuze plannen op EV-gebied: in 2030 wil het Zweeds-Chinese merk geen auto's met een verbrandingsmotor meer verkopen. Dat betekent dat Volvo tempo moet maken met het onthullen van EV's. Dit jaar was het de beurt aan de XC40 P8 Recharge, volgend jaar komt Volvo met een nieuwe EV op hetzelfde CMA-platform. Samuelsson geeft verder geen details, anders dan dat het een 'meer gestroomlijnd model' moet worden. Fans van de Volvo V40 kunnen hun hoop op een opvolger echter meteen in de ijskast zetten, dat is volgens Samuelsson niet aan de orde.

Hoger gepositioneerd

Ondanks de compacte elektrische SUV die Volvo in de pijplijn heeft zitten, gaat het merk zich verder vooral richten op de hogere segmenten van de markt. Dat lijkt enigszins op de strategie die Mercedes-Benz nu ook hanteert. Lynk&Co zal het lagere prijssegment voor zijn rekening nemen. In 2022 staat de nieuwe XC90 op de planning, die ook als EV komt. De CEO sluit daarbij overigens niet uit dat er nog een SUV boven de XC90 komt te staan. Hoe dat in de praktijk tot uiting komt, zal de tijd moeten uitwijzen.