De populairste leaseauto’s in het betaalbare segment laten een duidelijke trend zien: zakelijke rijders kiezen steeds rationeler. Niet luxe of vermogen staan centraal, maar lage maandlasten, praktische inzetbaarheid en efficiënt rijden. Vooral compacte modellen doen het opvallend goed, zowel in brandstofuitvoering als elektrisch.

Bedrijven letten scherper op kosten, werknemers rijden vaker hybride of volledig elektrisch en binnenstedelijke mobiliteit speelt een steeds grotere rol. De ideale leaseauto van dit moment moet daarom vooral slim zijn: compact genoeg voor dagelijks gebruik, zuinig in verbruik en aantrekkelijk in bijtelling.

Compact formaat blijft favoriet

Waar grotere SUV’s jarenlang populair waren, zien we in het voordelige lease-segment juist een sterke voorkeur voor compacte hatchbacks en stadsgerichte modellen. Die auto’s zijn goedkoper in aanschaf, verbruiken minder en zijn praktischer in drukke stedelijke gebieden. Daarnaast sluiten compacte modellen goed aan bij het veranderende rijgedrag van zakelijke gebruikers. Veel werknemers combineren thuiswerken met kortere zakelijke ritten, waardoor een grote auto minder noodzakelijk is geworden.

Elektrisch rijden wordt steeds toegankelijker

Opvallend is dat elektrische modellen inmiddels ook goed vertegenwoordigd zijn in het betaalbare lease-aanbod. Dat laat zien dat EV’s niet langer alleen interessant zijn voor hogere leasebudgetten. Voor veel zakelijke rijders draait elektrisch rijden inmiddels om een combinatie van:

lagere gebruikskosten

fiscale voordelen

duurzaamheid

en toekomstbestendigheid

Toch blijft prijs een belangrijke factor. Elektrische auto’s die populair zijn in het instapsegment combineren daarom vaak een relatief scherpe leaseprijs met voldoende actieradius voor dagelijks gebruik.

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Lage bijtelling blijft doorslaggevend

Bijtelling speelt nog altijd een grote rol in de keuze voor een leaseauto. Zeker binnen het betaalbare segment kijken zakelijke rijders kritisch naar de netto maandkosten. Daardoor zijn modellen populair die:

efficiënt omgaan met energie of brandstof

een gunstige catalogusprijs hebben

en voorspelbare gebruikskosten bieden

De focus verschuift daarmee steeds meer van uitstraling naar financiële logica. Een leaseauto moet vooral slim passen binnen het beschikbare mobiliteitsbudget. Zakelijke rijders kiezen pragmatischer. De huidige trends laten zien dat zakelijke mobiliteit steeds pragmatischer wordt. Betrouwbaarheid, efficiëntie en lage kosten winnen terrein ten opzichte van prestige of luxe opties. Dat betekent niet dat uitstraling onbelangrijk is geworden, maar functionaliteit staat duidelijk op de eerste plaats.

De leaseauto van nu: betaalbaar én veelzijdig

De populairste modellen in het voordelige leasesegment bewijzen dat betaalbaarheid en veelzijdigheid prima samengaan. Compacte auto’s, efficiënte aandrijflijnen en betaalbare EV’s vormen samen de nieuwe standaard voor zakelijke mobiliteit. Voor werkgevers én werknemers draait het uiteindelijk om dezelfde vraag: hoe krijg je zoveel mogelijk mobiliteit voor een zo aantrekkelijk mogelijke prijs? Juist de modellen in dit segment geven daar momenteel het duidelijkste antwoord op.

Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanafprijs van het model. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de zakenauto en zakelijke mobiliteit en meld je ook aan als member van VZR.