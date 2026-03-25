CJIB: duizenden meldingen van valse verkeersboetes

Mensen kregen de vervalste boetes binnen via mail, sms en app, maar het CJIB verstuurt nooit boetes via digitale kanalen. Alleen vorige week al kreeg het CJIB 5.200 telefoontjes binnen waarin mensen vroegen of de boete die ze hadden ontvangen wel echt was. Zulke meldingen krijgt de organisatie elke week wel binnen, maar meestal zijn dat er niet meer dan enkele tientallen. Het is niet bekend waardoor de aantallen zijn gestegen, maar daar wordt onderzoek naar gedaan.

Via cjib.nl kunnen mensen controleren of een boete of aanmaning klopt. "Helaas zien we altijd dat criminelen op alle mogelijke manieren proberen mensen geld afhandig te maken. Gelukkig kun je via cjib.nl tips vinden en altijd checken of een boete of aanmaning terecht is", aldus CJIB-directeur Johan Bac.