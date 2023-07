Citroën ZX (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor de meeste mensen zal de Citroën ZX geen al te opvallende auto zijn, maar wat ons betreft is het er zeker eentje die inmiddels een tweede blik waard is. Hij rijdt ook nog eens heel fijn. Wil je dat zelf ervaren, dan is dit exemplaar uit 1993 wellicht wat voor jou.

Over één ding is iedereen het vast eens: de ZX was bepaald niet de opvallendste creatie van Citroën. Dat was ook precies hoe de Fransen het hadden bedacht, want de ZX moest meer mensen naar het merk toe trekken. De vaste Citroën-klant hield wel van een vleugje extravagantie, maar met de ZX wilde de fabrikant de wat behoudender ingestelde autorijder overtuigen. Dat ging verder dan alleen het uiterlijk, want eenmaal onderweg deed de ZX zeker niet zo Frans aan als we gewend waren. De ZX had zelfs een vrij sportieve wegligging, waarbij hij in de bochten een handig handje werd geholpen door de meesturende achteras.

Helaas bleek dat laatste soms enigszins de achilleshiel voor de ZX, maar dit exemplaar uit 1993 heeft het toch maar mooi tot een leeftijd van 30 jaar geschopt. Daar houdt het zeker nog niet op voor deze Citroën ZX, want met een geverifieerde kilometerstand van slechts 141.990 zit er ongetwijfeld nog zat leven in. Zo komt de auto op de foto's in ieder geval over, het lijkt hier om een behoorlijk keurig exemplaar te gaan. Dat alle vier de originele wieldoppen er nog op zitten en onbeschadigd lijken, is waarschijnlijk een goede indicatie. Alhoewel ... we schrikken er een beetje van dat de auto al elf particuliere eigenaren heeft gehad. Kennelijk was de liefde regelmatig van korte duur. De eerste liefde was in elk geval wel sterk, want degene die hem nieuw kocht in 1993, deed er pas in 2016 afstand van.

Mogelijk zit er dus toch een addertje onder het gras, dus een grondige inspectie is (hoe dan ook) aan te bevelen. Dat mag ook wel met een vraagprijs van €2.495. Dat is geen instappen-en-wegwezen-prijs voor een ZX. Mocht je tot de koop overgaan, dan staat er in elk geval een lekker uitgevoerde ZX voor je deur. Het iseen 1.8 Aura, die naast zijn smeuïge 101 pk sterke vierpitter wat fijne opties aan boord heeft. Zo heeft de Fransman elektrisch bedienbare ramen voor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, een toerenteller en meegespoten buitenspiegels. Oh, de originele en keurig in het dashboard geïntegreerde cassetteradio zit er ook nog in. Wat een weelde!