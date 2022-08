Citroën Visa (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Onlangs schitterde er nog een Visa Découvrable in 'In het Wild', maar compleet schaamteloos zetten we nu alweer een Visa in de spotlights. Het is er namelijk niet zomaar eentje.

Na de uiterst bijzondere maar helaas wel wat verwaarloosde Citroën Visa Découvrable van een maand geleden richten we ons nu op een Visa die er een stuk florissanter bij staat. We danken daarvoor uit de grond van ons hart AutoWeek-lezer Walter van der Schoot, die deze foto's toestuurde. Niet alleen de staat van deze Visa maakt dat-ie even op het podium wordt getrokken, maar ook om wat voor Visa het is. De gefacelifte Visa's van na 1981 zijn al behoorlijk zeldzaam, maar zo'n oer-Visa als deze tref je echt vrijwel nooit meer. Niet in de laatste plaats omdat er simpelweg niet zoveel zijn verkocht vóór de facelift. Het gekscherend soms als 'varkensneus' aangeduide frontje was geen lang leven beschoren, bij de facelift kreeg de Visa een wat conventionelere neuspartij.

Hoewel de bijgepunte Visa volgens velen beter te pruimen was, zien we op zo'n oer-Visa toch leuke designdetails. Niet alleen het bijzondere neusje valt op, maar bijvoorbeeld ook de trapeziumvormige sierelementen in de bumpers en het bijenkorfpatroon op het dashboard. De Visa had daarmee in zekere zin al vergelijkbare eigenwijze ontwerpgeintjes als hedendaagse Citroëns. Op dit knalgroene exemplaar springt het grijze bumperwerk er bovendien lekker uit en het ziet er al met al bijzonder fris uit. Het kan haast niet anders dan dat het hier gaat om een tot in de puntjes gerestaureerde Visa.

Het F-stickertje op de achterklep verraadt het al: het gaat hier (helaas) niet om een origineel Nederlandse Visa. De vorige eigenaar haalde hem uit Frankrijk en de huidige laat kennelijk nog graag zien waar de Visa het grootste deel van zijn leven doorbracht. Het is een Visa Club en dat betekent dat er achter de varkensneus een 652 cc tweecilinder boxermotor met elektronische ontsteking ligt. Jazeker, een doorontwikkeling van het blokje dat (met 602 cc) groot werd in de 2CV6. Een lekker karakteristiek geluid komt er dus wel uit deze Visa, alleen moet je geen haast hebben. In zo'n Visa draait het toch vooral om lekker kalm rondtuffen in typisch oud-Frans comfort. Bon voyage!