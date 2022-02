Citroën Type HG (2021) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In de rubriek 'In het Wild' komen doorgaans geen gloednieuwe auto's voorbij, maar voor deze Citroën ë-Jumpy maken we graag een uitzondering. Dit is namelijk niet zomaar een doorsnee exemplaar, maar een door carrosseriebouwer FC Automobili omgebouwde 'Type HG': een moderne incarnatie van de Citroën HY . Een zeldzaamheid dus!

De Type HG is getekend door ontwerper David Obendorfer. Hij bedacht eerder een soortgelijke retro-conversie voor de Citroën Jumper: de Type H. De HG is het kleine broertje daarvan, waarbij de 'G' verwijst naar het Type G-prototype van Citroën uit de jaren '40. De Type G was destijds bedoeld als kleiner model onder de HY, maar uiteindelijk is dat model er nooit van gekomen. De Type HG wordt gebouwd door carrosseriebouwer Fabrizio Caselani (FC Automobili). Hij kreeg van Citroën de benodigde licenties in handen om de retroconversies van de Jumper en Jumpy te kunnen verkopen. Dat kan gewoon via de lokale Citroën-dealer, aldus de website van FC Automobili.

Eén Nederlander nam in ieder geval het besluit om de Type HG aan te schaffen als 'E-Type HG', wat betekent dat de ë-Jumpy als basis is genomen. Eigenlijk is de auto alleen aan de raamstijlen nog herkenbaar als Jumpy, want verder ging de complete carrosserie op de schop. Van voren naar achteren kreeg de Type HG de kenmerkende 'golfplaten' van de HY aangemeten, aan de voorzijde kreeg de carrosserie twee schuine hoeken en opvallende ronde koplampen die uit het plaatwerk priemen. De chromen grille bevat een grote dubbele chevron. Aan de achterzijde kregen de deuren van boven tot onder het ribbeltjespatroon en heeft de Jumpy voortaan ronde achterlichten. De Type HG is al moeilijk te missen in het straatbeeld, maar dit exemplaar gooit daar met zijn lichtblauwe kleur nog een schepje bovenop.

Dit exemplaar lijkt daarnaast nog over een element te bevatten dat niet op de website van FC Automobili staat vermeld: een uitklapbaar dak. Dat doet vermoeden dat deze Type HG voornamelijk als kampeerauto wordt gebruikt, ook al kun je geen bijzonder lange afstanden afleggen met de ë-Jumpy. Hoe dan ook valt het te prijzen dat iemand kiest voor zo'n ombouw in plaats van een standaard busje. Dat vrolijkt het straatbeeld in ieder geval behoorlijk op!

Met dank aan CitroënAZU (Flickr) voor het uploaden van de foto's. Zelf een bijzondere auto op straat gezien? Deel hem in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum (minimaal 2 foto's) en wie weet zie jij jouw inzending wel terug in de rubriek!