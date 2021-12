Citroën My Ami Buggy Concept: ruig elektrisch kleintje

De volledig elektrische op stadsvervoer gerichte Citroën Ami treedt flink buiten zijn comfort zone. In de vorm van de Citroën My Ami Buggy Concept krijgen we namelijk te zien hoe de Ami zich naast het asfalt zou kunnen redden.

'Zou kunnen redden' zeggen we natuurlijk niet voor niets, want vooralsnog is de Citroën My Ami Buggy niet meer dan een studiemodel. De kans lijkt ook vrij groot dat het daarbij blijft, al kijken we er niet gek van op als sommige stoere aankleding van de My Ami Buggy op den duur ook op de optielijst van de reguliere Ami komt.

Het ziet er in ieder geval heerlijk eigenzinnig uit, zoals we gewend zijn van Citroën. Normaal is de Ami al een auto met een hoog aaibaarheidsgehalte, dat geldt voor deze avontuurlijke versie op een andere manier ook weer. Het dappere kleintje staat op extra grote wielen met offroadrubber en weert zich tegen de gevaren van de vrije natuur door middel van heuse bull-bars. De lampen zijn ook extra beschermd tegen eventueel opspattende stenen. Extra brede spatborden en fors geboetseerde 'deurtjes' geven de Ami verder een dikker postuur. Wie op duistere plekken toch goed zicht wil hebben, kan behalve de gewone koplampen ook een dikke lichtbalk op het dak van de My Ami Buggy inschakelen.

Herken je een vleugje Citroën Méhari in de Ami Buggy, dan komt dat ongetwijfeld door de 'deuren'. Het zijn piepkleine exemplaren die naar boven uit te breiden zijn met canvas doeken die je weg kunt ritsen, net zoals de op de 2CV gebaseerde avonturier dat vroeger had. Ze zijn gedeeltelijk of geheel weg te ritsen. Als je ze helemaal op wilt bergen, kan dat in speciale opbergtassen die je achter de stoelen vindt. Het is vanwege deze knipoog naar de Méhari niet gek dat Citroën op de laatste foto ook nog even een Méhari heeft geparkeerd.