Citroën LNA (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Een kentekencheck suggereert dat deze Citroën LNA bijna zo goed als dood was, maar sinds kort heeft hij voor het eerst in jaren weer een apk. Toch zal het ons benieuwen hoe lang het vrolijke kleintje het nog volhoudt.

De Citroën die vandaag het podium pakt in In het Wild is op verschillende manieren 'opnieuw opgewarmd'. De auto heeft namelijk niet alleen voor het eerst in jaren weer een apk, maar kwam ook al eerder voorbij in deze rubriek. Dat was in 2016, nog vóór de auto een tijdje uit het straatbeeld verdween. Omdat het best leuk is om te zien hoe het deze auto inmiddels vergaat, richten we er gewoon nog eens de spotlights op.

En ondanks dat een tweede leven best positief klinkt voor de kleine Citroën, lijkt het wel een zware te gaan worden. Sinds krap 3 maanden heeft de LNA een verse apk, na in 2018 voor het laatst te zijn gekeurd. Wat er allemaal heeft moeten gebeuren om door die apk-keuring heen te komen, dat weten we niet. Wel wordt duidelijk dat er bij de keuring vijf gebreken werden genoteerd. We zouden het gelijk geloven als er ook her en der aan gelast moest worden.

Krokant korstje

Want man, wat staat de dappere Fransman er krokant bij. Een stuk krokanter dan in 2016 bovendien, wat erop wijst dat zijn periode buiten de openbare wegen niet per se in een droge ruimte werd doorgebracht. Een deel van de stukjes carrosserie die zeven jaar geleden ook al slecht leken, kreeg inmiddels wat filler, maar op andere plaatsen ontstonden nieuwe roestplekken of roestten bestaande plekken rustig verder.

De plek vóór het linksachterwiel groeide behoorlijk, links en rechts van de kentekenplaat begint de Citroën zich van gewicht te ontdoen en ook onderaan de achterkant verdwijnt er beetje bij beetje meer plaatwerk. Als driedeurs budget-alternatief voor de Peugeot 104 was de LNA vlak na Citroëns overname door Peugeot ook nooit bedoeld als kwaliteitsproduct voor de eeuwigheid, maar dat wordt dan ook pijnlijk duidelijk.

Bijna alle Citroëns LN en LNA zijn al geëindigd op autokerkhoven, het zal ons benieuwen hoe lang de vierde eigenaar deze daar nog weet weg te houden. Hij of zij is in ieder geval niet te beroerd om er enkele centen in te investeren, getuige de andere bestuurdersstoel die inmiddels in het LNA'tje prijkt. Maar of het daarmee lukt?