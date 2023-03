Citroën ID (1966) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met de prachtige zonnige dagen die we momenteel beleven is het weer even extra opletten of er hier en daar misschien een mooie klassieker opduikt. Zo liet bijvoorbeeld deze Citroën ID zich even buiten zien!

De maand maart is begonnen en dat is typisch zo'n moment dat je aan de ene kant de lente al bijna kunt ruiken (zeker met het zonnetje van nu) maar de temperaturen je eraan herinneren dat de winter echt nog niet voorbij is. Dat betekent dus ook dat veel klassiekers voorlopig nog wel even binnen blijven staan. Dat geldt niet voor deze Citroën ID, die vermoedelijk voor het eerst dit jaar uit de winterstalling tevoorschijn getoverd is voor een zonnig ritje. AutoWeek-forumlid Karmann Ghia spotte 'm en deelde de foto's in ons spotterstopic.

De Citroën ID was de goedkopere broer van de DS en dat komt op dit exemplaar uit 1966 mooi tot uiting. Hij oogt niet alleen eenvoudiger dan een DS uit hetzelfde jaar maar in zekere zin ook een stukje ouder. Door zijn enkele koplampen en het ontbreken van stootlijsten op de flanken, zou je in het voorbijgaan ook kunnen denken dat je hier met een DS uit de jaren 50 te maken hebt. De voorbumper met daarop de zwarte rozetten is de duidelijkste hint dat hij wat minder oud is. Dat laat zien dat het om een 'tweede neus'-ID gaat, alleen kon je die net als de DS ook met de toch wat moderner ogende dubbele koplampen krijgen.

Het is zo te zien ook een ID die hier en daar 'een plekje' heeft. Dat is in zekere zin verfrissend, want de ID's en zeker de DS'en die tegenwoordig nog opduiken zijn meestal tot in de puntjes gerestaureerd. Dat hij niet compleet smetteloos is, betekent overigens allerminst dat er niet goed voor gezorgd wordt. Reken maar dat er zat liefde in gaat om 'm rijdend te houden en zo te zien is de roestduivel ook keurig buiten de deur gehouden. Van echte liefde is hoe dan ook sprake: degene die deze ID in 2002 op Nederlands kenteken zette heeft 'm nog altijd in bezit. Chapeau et bon voyage!