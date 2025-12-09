Ga naar de inhoud
Citroën Elo is de elektrische Fiat Multipla van de toekomst

Meervoudig slim!

Citroën Elo Concept
Lars Krijgsman

Citroën laat zich weer eens van een lekker eigenwijze kant zien. Dit is de Citroën Elo: een elektrische proeftuin die zich misschien wel het beste laat omschrijven als de Fiat Multipla van de toekomst.

Zelfs wie de Fiat Multipla die in de jaren 90 werd geïntroduceerd een afzichtelijke auto vindt, kan niet ontkennen dat het een slim ding was. De Fiat Multipla was korter dan pak 'm beet een Volkswagen Golf, maar had een multifunctioneel interieur met plek voor zes personen. Die bijzonder slim ingedeelde en compacte Fiat vindt in de vorm van deze Citroën Elo een spiritueel opvolger, zo lijkt het. De Citroën Elo is net als de illustere Italiaan ook markant vormgegeven en is daarnaast compact én ontzettend praktisch.

We beginnen bij zijn naam: Elo. Dat staat voor 'Rest, Play en Work'. Gezocht, natuurlijk. Citroën zegt ermee aan te willen geven dat de Elo een metgezel is die diverse functies heeft. De 4,1 meter lange Elo is slechts 8 centimeter langer dan een Citroën (ë-) C3, maar biedt net als de genoemde Multipla plek tot zes inzittenden. In de basis is het een vierzitter, maar niet zomaar een. De bestuurder zit in het midden en dus zit ook de stuurkolom in het midden van de auto. Achterin tref je drie afzonderlijk van elkaar in lengte verschuifbare stoelen. Wie het wil, kan zowel links- als rechtsachter de bestuurdersstoel nog twee verschuifbare stoelen monteren. De bestuurdersstoel kan daarbij 180 graden draaien. Zo kun je - bij stilstand - met je passagiers gesprekken voeren terwijl je ze aankijkt. Wel zo handig en beleefd.

Citroën Elo Concept

Citroën Elo: ook de achterkant is markant én gevleugeld.

Het feit dat de bestuurder in het midden zit, levert de cockpit een opmerkelijke indeling op. Ook de stuurkolom en de pedalen zitten in het midden van de auto. Aan weerszijden ervan vinden we diverse afgedekte opbergmogelijkheden. Een traditioneel instrumentarium is er niet, een uitgebreid head-up display die op de platte en brede ruit onder de voorruit wordt geprojecteerd neemt die functie op zich. Smartband, noemt Citroën 'm. Wie bekend is met de DS, merkt ongetwijfeld het enkelspaaks stuurwiel op dat naar die auto refereert, al moet je vanuit de juiste hoek kijken om te zien dat het een eenspaaks stuurwiel is. Op dat stuurwiel nemen we twee joysticks waar, waarmee je allerhande zaken kunt aansturen.

Aan ruiten heeft de Citroën geen gebrek: de futuristische compacte MPV heeft onder meer gigantische zijruiten tussen de A- en de B-stijl. In totaal heeft de Citroën Elo 4,5 vierkante meter aan ruiten. De twee schuifdeuren die zich aan zowel linker- als rechterzijde van de auto bevinden, leveren een ruim 1,9 meter brede toegang tot het multifunctionele binnenste op. De vrolijke Citroën is voorzien van twee uitvouwbare matrassen die - in opgevouwen toestand - in de opbergvakken in de laadruimte passen. De verwijderbare stoelen - een knipoog naar de 2CV - maken de Elo volgens de Fransen tot een ultiem vrijetijdsvoertuig. De Elo heeft zelfs een compressor zodat je overal en nergens je luchtbed of fietsband kunt opblazen. Daarnaast heeft de Fransman V2L-techniek, dus ook je elektrische BBQ kan gewoon mee.

Technische specificaties zijn er net als concrete toekomstplannen. Citroën deelt wel iets over de technische kant van de auto. Zo staat de Citroën Elo op papier op een puur voor EV's ontwikkeld platform en heeft hij achterwielaandrijving. Verder weten we dat hij 1,7 meter hoog is. Dan het uiterlijk. De Elo heeft een busjesachtig silhouet en een dak dat aan de achterzijde net even lager is. Dat lagere dakdeel kan overigens open. Met de vele verlichte vleugeltjes en uitstulpingen doet de showauto enigszins denken aan de Citroën C5 Aircross. Eveneens opmerkelijk is de asymmetrische achterzijde met twee deurtjes. Over een busjesgehalte gesproken.

Citroën Elektrische Auto

