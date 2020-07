Citroën e-Jumpy op de prijslijst

Citroën heeft prijskaartjes gehangen aan de volledig elektrische versie van de Jumpy. De ë-Jumpy is per direct te bestellen.

In korte tijd is het aanbod elektrische bestellers in ons land fors uitgebreid. Dat hebben we onder meer te danken aan de expansiedrift van Groupe PSA in het segment van de elektrische bedrijfswagens. Het Franse concern heeft in korte tijd de Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert en de Citroën ë-Jumpy gepresenteerd. Die elektrische bestelauto's kregen in de vorm van de ProAce Electric een Toyota-broertje. Citroën heeft nu prijskaartjes gehangen aan zijn versie van de EV-familie.

Net als zijn elektrische broertjes en zusjes heeft de ë-Jumpy een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor op de vooras zitten. Die machine is in principe gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 50 kWh, al is ook een variant met 75 kWh te bestellen. De kleinste van het stel is bestemd voor de ë-Jumpy in de lengtematen XS (4,6 meter), M (4,95 meter) en XL (5,3 meter). Ongeacht de lengtevariant moet je er 230 kilometer mee kunnen afleggen, claimt de fabrikant. De 75 kWh-variant is voorbehouden aan de ë-Jumpy in de lengtematen M en XL. Deze versies komen 330 kilometer ver.

De 4,95 meter lange ë-Jumpy (M) kost minimaal € 29.300 exclusief btw. Liever het 75 kWh accupakket, dan betaal je € 36.70o. Wat de 4,6-meter lange ë-Jumpy (XS) moet kosten, maakt Citroën later bekend. Deze variant komt pas in januari volgend jaar op de markt. Wat de XL-versie moet kosten, houdt Citroën ook nog even onder de pet.

Eind dit jaar breidt Citroën zijn elektrische bestelgamma uit met een EV-versie van de grotere Jumper. Volgend jaar komt er ook een elektrische variant van de Berlingo Van.