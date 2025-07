Citroën ë-C3 Aircross krijgt bijna 100 km rijbereik erbij

De Citroën ë-C3 Aircross werd geïntroduceerd met een 40 kWh grote accu en daarbij hoort een rijbereik van tot 306 km. We wisten echter al dat er een grotere accu in het vat zat en die 54 kWh-unit is nu van de partij. Het levert de nog altijd 113 pk sterke Citroën ë-C3 Aircross een WLTP-rijbereik van 400 km op. Toch mooi bijna 100 km meer dan tot nu toe.

Voor dat grotere rijbereik ben je een paar mille extra kwijt. De Extended Range gedoopte versie van de ë-C3 Aircross is er als You vanaf €29.800 en daarmee is hij precies €2.000 duurder dan met 40 kWh-accu. Als Plus kost hij €31.900 en als Max €34.000 en ook dat is twee mille meer dan met de kleinere accu.