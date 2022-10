Citroën DS (1975) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Citroën DS is ondanks zijn iconische status lange tijd een behoorlijk betaalbare klassieker geweest. Tegenwoordig moet je echter al snel zo'n €20.000 tot €30.000 neerleggen voor een net exemplaar. De spoeling wordt immers dunner en bijna alle overgebleven rijdende DS'en zijn al eens tot in de puntjes gerestaureerd. Dit exemplaar niet, of in ieder geval niet recent. Dat maakt deze klassieker mogelijk een buitenkansje, want hij kost om die reden beduidend minder dan gemiddeld en zo op het oog is het geen onbegonnen werk om er weer wat van te maken.

€6.950 is de vraagprijs, daarmee is het momenteel de op één na goedkoopste DS die we kunnen vinden. Hoe beroerd moet het dan wel niet zijn, vraag je je misschien af. Nou, op het eerste gezicht is het dus nog helemaal geen heel onaardig exemplaar, zeker vanbinnen niet, maar een nadere blik wijst uit dat er echt wel even wat liefde in gaat zitten om hem goed te krijgen. Op diverse plekken zien we de blauwe laklaag loslaten en het chroom is hier en daar ook met de noorderzon vertrokken. Roest is de grootste vijand van de DS en daaraan ontkomt ook deze niet. De losgelaten lak is ongetwijfeld het resultaat van (al dan niet oppervlakkige) roestvorming en vooral in de kofferruimte is het roestspook goed tekeer gegaan. Daar is immers de gehele bodem maar gewoon uit gehaald, omdat dat waarschijnlijk niet meer te redden was. Daar moet je dus in ieder geval aan het lassen gaan.

Met een beetje mazzel zijn het alleen deze direct te spotten plekken die aandacht nodig hebben om de DS weer in acceptabele staat te krijgen. In dat geval zou het best een meevaller zijn voor die prijs. Je loopt echter altijd het risico dat er meer opduikt bij een DS die duidelijk van liefde verstoken is geweest. Over de technische staat zwijgt de aanbieder in alle talen en vooral het bijzondere maar kwetsbare hydropneumatische veersysteem kan nog wel eens voor nare verrassingen zorgen. Een blik op de historie van deze oldtimer biedt ook al niet al te veel hoop. De DS moet het alweer 14 jaar zonder apk stellen (deze is nog apk-plichtig) en heeft al twee particuliere eigenaren gehad die hem apk-loos in hun bezit hebben gehad. Mogelijk zijn zij dus tegen meer zaken aangelopen dan verwacht en hebben ze de auto weer een schop gegeven.

Een grondige inspectie en een gedegen kostenraming zijn zeker te adviseren, voordat jij de volgende wordt die ermee het schip in gaat. Mocht het je dan toch lukken om er weer wat van te maken, dan rijd je er natuurlijk wel prinsheerlijk, mooi (en goedkoop, want lpg) bij.