Citroën CX 'pick-up' (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Citroën CX was er in twee carrosserievarianten: als CX en CX Break . Nooit leverde Citroën de opvolger van de legendarische DS als pick-up, maar dat weerhield een creatieve geest er niet van om er toch eentje te bouwen. Dat is op het oog niet heel slecht gedaan.

Als uitgangspunt voor de CX pick-up lijkt, te zien aan de vorm van de achterlichten, een reguliere CX te zijn genomen. Dit exemplaar stamt uit 1979 en is er dus nog eentje van voor de facelift. Tot aan de B-stijl is de auto ongemoeid gelaten, pas daarachter zijn er grote veranderingen te bespeuren. Zo moesten de achterportieren het veld ruimen en ook het dak werd niet langer noodzakelijk geacht. De grote kofferklep werd ontdaan van zijn achterruit, alleen het onderste gedeelte mocht blijven staan als 'laadklep'. Daarvan is niet duidelijk of hij ook geopend kan worden. In ieder geval leveren de aanpassingen een aanzienlijke laadruimte op.

Voor een zelfbouwproject lijkt de CX pick-up aardig goed te zijn afgewerkt. De sporen van de achterportieren zijn niet te zien en achter het bestuurderscompartiment is een ruit geplaatst. Boven die ruit zit nog een stukje dak, dat steunt op twee stijlen die naar boven toe breder worden. De aanpassingen zijn allemaal legaal, want de CX staat bij de RDW geregistreerd als 'CX GTI PICK UP'. Volgens de RDW werd hij in 1997 voor het eerst op Nederlands kenteken gezet, maar pas vanaf 2003 zijn de eigenaren bekend. Overigens heeft de RDW erbij staan dat hij qua vermogen 114 pk levert. Dat komt eerder in de buurt van een CX 2400 Pallas. De CX 2400 GTI had 128 pk.

Hoe dan ook is de CX pick-up een unieke verschijning in het straatbeeld. Zijn huidige eigenaar is er in ieder geval content mee, want hij heeft hem sinds 2010 in bezit. Het is niet bekend wanneer deze CX zijn metamorfose tot pick-up onderging. Volgens de RDW werd hij van 2007 tot 2010 verhuurd, dus het is goed mogelijk dat het voor die tijd al is gebeurd. Een CX is als pick-up immers nog wel wat unieker om te verhuren dan een regulier exemplaar.

