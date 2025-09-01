Ga naar de inhoud
De nieuwe Citroën C5 Aircross is er vanaf nu ook als plug-in hybride. Die is 195 pk sterk en heeft een elektrische actieradius van een kleine 90 kilometer. AutoWeek heeft de prijzen van de Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid.

Als het om de C5 Aircross gaat, zijn we Citroën net even voor. We konden je de auto al voor zijn onthulling laten zien en ook de eerste prijzen van de C5 Aircross hadden we te pakken voordat Citroën er zelf iets over vrijgaf. Net als zustermodellen Peugeot 3008/5008 en Opel Grandland is de C5 Aircross er met mild-hybride, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. AutoWeek kan je nu vertellen wat de plug-in hybride versies moeten kosten.

Daar gaan we: de Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid heeft in Nederland een prijs van minimaal €42.690. Voor dat bedrag rijd je de Plus-uitvoering. De plug-in hybride C5 Aircross is er ook als Business (€43.590) en als Max (€45.690). Ongeacht de gekozen uitvoering krijg je een 150 pk sterke 1.6 viercilinder benzinemotor en een 125 pk krachtige elektromotor. Die twee motoren zorgen voor een systeemvermogen van 195 pk en 350 Nm. Daarmee bereik je vanuit stilstand in 8,3 seconden de 100 km/h en haal je een maximale snelheid van 220 km/h. Die cijfers maken de plug-in hybride C5 Aircross sneller dan de mild-hybride en elektrische versies. Interessanter dan de snelheid is natuurlijk het volledig elektrische bereik. Welnu: de 17,8 kWh accu (netto) levert je maximaal 87 elektrische kilometers op. Het accupakket is met 7,4 kW weer vol te laden.

Hoe verhoudt de Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid zich wat vanafprijs betreft tot de mild-hybride en elektrische varianten? Ook daar hebben we een antwoord op. De 145 pk sterke mild-hybride C5 Aircross is er vanaf €37.990 als You. Rust je de mild-hybride Citroën uit als Plus, dan ben je €40.990 kwijt. Daarmee is de mild-hybride variant bij gelijke uitvoering €1.700 voordeliger. De elektrische C5 Aircross is er als You vanaf €39.490 en kost als Plus minimaal €42.490. De elektrische variant is bij gelijke uitvoering (Plus) €200 voordeliger.

Prijzen Citroën C5 Aircross (september 2025)

VermogenUitvoeringVanafprijs
Mild-Hybrid145 pkYou€37.990
Mild-Hybrid145 pkPlus€40.990
Mild-Hybrid145 pkBusiness€41.890
Mild-Hybrid145 pkMax€43.990
Plug-in Hybrid195 pkPlus€42.690
Plug-in Hybrid195 pkBusiness€43.590
Plug-in Hybrid195 pkMax€45.690
Elektrisch210 pkYou€39.490
Elektrisch210 pkPlus€42.490
Elektrisch210 pkBusiness€43.390
Elektrisch210 pkMax€45.590
