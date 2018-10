Citroën C5 Aircross geprijsd

Medio dit jaar presenteerde Citroën de Europese versie van de C5 Aircross. We weten nu ook wat die nieuwe Franse cross-over moet gaan kosten.

Een jaar nadat de C5 Aircross voor de Chinese markt werd voorgesteld, tilde Citroën zijn nieuwste SUV voor de Europese markt het podium op. In mei dit jaar maakten we al digitaal kennis met Citroëns eerste SUV, die zijn basis deelt met auto's als de Peugeot 3008, 5008, DS 7 Crossback en Opel Grandland X. We weten nu ook wat de auto in Nederland moet gaan kosten.

Welnu, de vanafprijs van de C5 Aircross is vastgesteld op € 31.390. Voor dat bedrag krijg je de 130 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor onder de kap. De C5 Aircross is dan uitgevoerd als Live. De benzinemotor is in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Hoger op de krachtladder staat de 180 pk sterke 1.6 PureTech 180, een motorversie die alleen met PSA's achttrapsautomaat te krijgen is. Het leveringsgamma van deze motorversie begint niet bij de Live-, maar bij de Feel-uitvoering. Citroën wil er minimaal € 39.030 voor ontvangen.

Natuurlijk kan er ook worden gedieseld en wel vanaf € 41.490. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de 130 pk sterke BlueHDi 130 overhandigd. Schakelen gaat dan met een handgeschakelde zesbak en de C5 Aircross is in dat geval aangekleed als Shine, het hoogste uitrustingsniveau waarin de SUV leverbaar is. De BlueHDi 130 liever met automaat? Maak dan € 43.990 over naar Citroën. De krachtigste diesel is de BlueHDi 180, een motorversie die standaard een achttrapsautomaat krijgt en net als de overige diesels direct is uitgevoerd als Shine. Het prijskaartje: € 48.990. Citroëns Progressive Hydraulic Cushions-veersysteem is standaard op elke uitvoering.

In een later stadium komt van de C5 Aircross ook een plug-in hybride beschikbaar, waar waar Citroën met deze concept-car al op vooruitblikte.