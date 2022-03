Citroën C4 SpaceTourer uit productie

Het MPV-segment is mede door de toenemende populariteit van cross-over's en SUV op sterven na dood, met als gevolg dat het MPV-aanbod steeds verder wordt uitgedund. Nu is er weer een MPV ten grave gedragen: de Citroën Grand C4 SpaceTourer

Citroën knipte in 2020 al de C4 SpaceTourer uit het leveringsgamma en nu is ook zijn grotere broer voor het bijltje gegaan. We nemen afscheid van de Citroën Grand C4 SpaceTourer. Met het verdwijnen van de Grand C4 Space Tourer is de bloedlijn die zijn oorsprong heeft liggen in de Xsara Picasso tot een eind gekomen. De uitzwaaiende generatie C4 SpaceTourer begon zijn bestaan in 2013 overigens als C4 Picasso en krijg zijn SpaceTourer-naam in 2018 op zich geplakt.

Citroën schuift intern de alleen sinds kort alleen nog als ë-Berlingo leverbare personenversie van de Berlingo en de C5 Aircross naar voren als spiritueel opvolgers van de (Grand) C4 SpaceTourer, maar MPV's zijn dat natuurlijk niet. Wie gehoopt had op een directe opvolger van de C4 SpaceTourers, die moeten we helaas teleurstellen. Citroën is namelijk glashelder : die komt er niet.

Van de in 2000 op de Nederlandse markt gebrachte Xsara Picasso zijn tot en met 2011 maar liefst 42.998 exemplaren verkocht. Die opvallend eivormige compacte MPV werd nog behoorlijk lang naast de in 2007 gelanceerde en aanvankelijk als directe opvolger bedoelde eerste generatie C4 Picasso gevoerd. In totaal heeft Citroën 36.974 C4's Picasso verkocht, maar hieronder vallen dus ook de tot 2018 onder die naam verkochte exemplaren van de nu uitgezwaaide C4 SpaceTourer. Vanaf het moment dat de tweede generatie C4 Picasso werd omgedoopt tot C4 SpaceTourer heeft Citroën er 2.044 stuks van verkocht.

Traditionele MPV's zijn tegenwoordig een zeldzaamheid. De Renault Scénic wordt al niet meer geleverd en is er - tijdelijk - nog als Grand Scénic. De nieuwe Scénic wordt een SUV. De Renault Espace bestaat niet meer en Opel heeft ook al enige tijd geen 'traditionele' Zafira meer. Het merk gebruikt modelnaam Zafira nu voor de personenautoversie van de Vivaro.

Wat vind jij van het verdwijnen van de MPV? Laat het ons weten in de reacties!