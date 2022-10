Citroën C3: in 2023 nieuw én elektrisch

De Citroën C3 is binnen Stellantis een opvallend model. Dat heeft minder met het design te maken dan met de techniek van de auto. De huidige Citroën C3 werd namelijk in 2016 gepresenteerd en deelt zijn technische basis nog met auto's als de vorige generatie Peugeot 208. Geen modern CMP-platform dus dat behalve met verbrandingsmotoren ook overweg kan met elektrische aandrijflijnen. De C3 ging in 2020 onder het mes en inmiddels is het model dus een ruime zes jaar oud. Autocar bevestigt wat eigenlijk al in de lijn der verwachting lag: de Citroën C3 wordt in 2023 volledig vernieuwd.

Die compleet nieuwe Citroën C3 zal de eerste auto van het merk zijn die het onlangs gepresenteerde, nieuwe en op het eerste Citroën-logo teruggrijpende beeldmerk krijgt. Mogelijk sijpelen er ook designinvloeden van het onlangs gepresenteerde Oli-studiemodel door naar de C3. Bij zijn generatiewissel ruilt de Citroën C3 zijn huidige PF1 geheten en behoorlijk op leeftijd zijnde platform om voor de CMP-basis, een platform dat je kent van tal van andere compacte hatchbacks en cross-overs van Stellantis. Denk aan de Peugeot 208, 2008, Opel Corsa, Mokka, DS3 en zelfs van de Citroën C4 en C4X. Elders in de wereld bestaat zelfs al een Citroën die C3 heet en die op het CMP-platform staat, maar die auto is niet voor de Europese markt bestemd.

Van de nieuwe Citroën C3 komt ook een elektrische versie. Die krijgt naar verwachting direct de vernieuwde elektrische aandrijflijn die Peugeot onlangs in de vernieuwde e-208 en DS in de gefacelifte en tot DS 3 omgedoopte DS 3 Crossback hing. Dat betekent: een 51 kWh groot accupakket (waarvan 48,1 kWh netto), een 156 pk sterke elektromotor en een bereik van zo'n 400 kilometer.

Geteld vanaf 1983 is de Citroën C3 na de BX en de C1 de best verkochte auto van Citroën in Nederland. Er zijn er vanaf 2002 verspreid over drie generaties ruim 85.000 van verkocht. In 2003 had de C3 zijn topjaar. Van de toen eerste C3 ooit verlieten in dat jaar 8.225 stuks de Nederlandse dealers.