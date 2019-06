Citroën C3 Aircross: 200.000 verkocht

We tellen even mee met Citroën, dat trots meldt dat er inmiddels 200.000 exemplaren van de compacte C3 Aircross zijn verkocht.

Over dat aantal heeft Citroën 20 maanden gedaan. 60.000 orders zijn bovendien in de eerste maanden van 2019 geplaatst, waarmee de C3 Aircross het dit jaar 16 procent beter doet dan een jaar eerder en zelfs de op één na (de C3) bestverkopende Citroën is. Binnen het segment is er nog wel wat winst te behalen, want daar eindigt de eigenwijze Citroën in Europa op de zesde plek.

De 100.000e C3 Aircross verscheen in augustus 2018 op het toneel. Wie zelf eens achter het stuur wil kruipen van de Franse SUV krijgt aankomende zaterdag de ultieme kans. Op 15 juni staat de auto namelijk samen met grote broer C5 Aircross in de spotlights in Lelystad, waar beide auto’s onderworpen kunnen worden aan een uitgebreide proefrit op de openbare weg én op de gevarieerde parcoursen van het Rijvaardigheidscentrum. Deelname is uiteraard volledig gratis, inschrijven kan hier. Laatste lokkertje: onze eigen hoofdredacteur Damiaan Hage is er ook. Komt dat zien!